lunedì 10 novembre 2025
Paura al Grande Fratello, la 19enne Giulia Soponariu si accascia sul divano dopo un malore

Grosso spavento al Grande Fratello di Simona Ventura: la concorrente più giovane di questa edizione si è sentita male all'improvviso in diretta
3 min
TagsGrande Fratello

Attimi di tensione e paura nella Casa più spiata d’Italia. Durante la diretta quotidiana del Grande Fratello, la 19enne Giulia Soponariu ha accusato un malore improvviso, scatenando la preoccupazione dei coinquilini e dei telespettatori. Le immagini — subito diventate virali — hanno mostrato la ragazza che, dopo essersi portata una mano al petto, ha provato ad alzarsi dal divano ma si è accasciata visibilmente provata. È stata Francesca Carrara la prima a intervenire, comprendendo immediatamente la gravità della situazione e chiedendo aiuto agli autori. In pochi istanti, la Casa si è trasformata in un vortice di agitazione: “Fate entrare qualcuno!”, hanno gridato i concorrenti, mentre la regia ha staccato bruscamente l’inquadratura e mostrato il giardino, lasciando intendere l’arrivo dello staff medico.

Grande Fratello, Giulia Soponariu si è sentita male: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, Giulia si sarebbe ripresa dopo pochi minuti. Il malore, spiegano fonti vicine al programma, sarebbe stato causato dallo stress e dalla tensione accumulata negli ultimi giorni, segnata da liti e confronti accesi tra i concorrenti. Per fortuna, la giovane gieffina ora starebbe bene. Ma l’episodio ha indubbiamente lasciato il segno: un momento di vulnerabilità che ha ricordato a tutti quanto la pressione del gioco, dietro le luci e le telecamere, possa essere difficile da sostenere.

Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello

Classe 2005, Giulia Soponariu del Grande Fratello studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia. Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: "Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni". Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo. Da bambina è stata anche rapita e poi ritrovata.

