Grande Fratello, Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Intervengono gli autori

Il Grande Fratello è ripartito - con l'eccellente guida di Simona Ventura - e già fa chiacchierare. Poche ore dopo la diretta della prima puntata la concorrente Giulia Soponariu ha fatto una rivelazione che ha scioccato tutti. Parlando delle sue origini, ha rivelato: "Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita. Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia". Una dichiarazione che ha subito colpito gli altri gieffini, alcuni dei quali sono rimasti increduli. Donatella Mercoledisanto ha esclamato: "Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!". Mentre Simone De Bianchi ha cercato di smorzare: "Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C’è tempo per parlarne".
Grande Fratello, Giulia Soponariu è stata rapita
Ovviamente la confessione di Giulia Soponariu al Grande Fratello non è passata inosservata agli utenti social che seguono la diretta su Mediaset Extra mentre gli autori hanno provato velocemente a cambiare la situazione. Tra i vari commenti social: "Ma ha appena detto che l’hanno rapita!"; "Ha appena detto che è stata rapita. Forse non poteva dirlo, perché poi si è bloccata subito"; "Li hanno richiamati tutti cambio batterie, forse il motivo è per farli distrarre perché stavano spoilerando già le prossime puntate con le clip del perché sono lì. Ora sappiamo che la bionda è lì perché è stata rapita".
Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello
Classe 2005, Giulia Soponariu del Grande Fratello studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia. Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: "Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni". Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.