Grande Fratello, Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Intervengono gli autori

Il Grande Fratello è ripartito - con l'eccellente guida di Simona Ventura - e già fa chiacchierare. Poche ore dopo la diretta della prima puntata la concorrente Giulia Soponariu ha fatto una rivelazione che ha scioccato tutti. Parlando delle sue origini, ha rivelato: "Sono la terza di sei fratelli. I miei genitori sono della Romania, ma viviamo in Italia da circa vent’anni. Sono stata anche rapita . Sì, da bambina. Non in Romania, ma qui in Italia". Una dichiarazione che ha subito colpito gli altri gieffini, alcuni dei quali sono rimasti increduli. Donatella Mercoledisanto ha esclamato: "Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!". Mentre Simone De Bianchi ha cercato di smorzare: "Non dire troppo adesso, tanto poi lo racconteranno nelle clip. C’è tempo per parlarne".

Ovviamente la confessione di Giulia Soponariu al Grande Fratello non è passata inosservata agli utenti social che seguono la diretta su Mediaset Extra mentre gli autori hanno provato velocemente a cambiare la situazione. Tra i vari commenti social: "Ma ha appena detto che l’hanno rapita!"; "Ha appena detto che è stata rapita. Forse non poteva dirlo, perché poi si è bloccata subito"; "Li hanno richiamati tutti cambio batterie, forse il motivo è per farli distrarre perché stavano spoilerando già le prossime puntate con le clip del perché sono lì. Ora sappiamo che la bionda è lì perché è stata rapita".

Chi è Giulia Soponariu del Grande Fratello

Classe 2005, Giulia Soponariu del Grande Fratello studia Economia e Statistica all’Università di Torino. Vive a Carignano, un piccolo centro in provincia di Torino, insieme alla sua numerosa famiglia. Giulia si è definita estroversa, autoironica e pronta a divertirsi dentro la Casa: "Sono cringe, è vero e lo ammetto. Mi piace scherzare, ballare e far ridere gli altri. Ne combino sempre di ogni". Oltre allo studio, da anni lavora come modella e ha anche avuto esperienze come attrice in Romania, senza tralasciare le passioni per il canto e il ballo.