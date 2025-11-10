Grande Fratello, la madre di Benedetta scatena il caos. E Mediaset rinuncia alla chiusura anticipata

Ancora Domenico, Benedetta e Valentina al centro della diretta del Grande Fratello . Durante la puntata di lunedì 10 novembre ha fatto il suo ingresso in Casa Simona, la madre di Benedetta . Che ha letteralmente scatenato il caos. La donna si è scagliata duramente contro Domenico, invitando il napoletano a stare lontano da sua figlia.

Grande Fratello, le parole della madre di Benedetta

"Ciao Domenico, sono la madre della sfasciafamiglie, come l'hanno definita. Voglio dirti che non mi sei mai piaciuto. Da un lato hai la tua famiglia e la tua compagna, che si lamenta di come ti comporti e giustamente, dall'altro mia figlia, che è una ragazza di 24 anni pura e che crede nell'amicizia. Tira fuori gli attributi e comportati da uomo che dovresti essere, perché prima o poi la gente si accorge di quello che sei", ha dichiarato la madre di Benedetta per poi attaccare duramente Domenico. "A me le tue scuse non servono - ha continuato la signora Simona - a me interessa che non fai passare Benedetta per una sfasciafamiglia, la tua famiglia era già sfasciata da prima...". Domenico si è preso le sue colpe ma ha ribadito che tra lui e Benedetta c'è solo amicizia.

Nessuna chiusura anticipata per il Grande Fratello

Nell'ultimo periodo si è parlato con una certa insistenza di chiusura anticipata del Grande Fratello. Voci che si sono fatte sempre più insistenti, tanto che qualcuno ha anche vociferato di una finale anticipata al 24 novembre, così da chiudere il prima possibile. Ma ora stando a quanto riporta Dagospia, Mediaset avrebbe deciso all'ultimo di continuare con la regolare programmazione del GF. "L'ipotesi era sul tavolo poi è arrivato il dietrofront: il Grande Fratello condotto da Simona Ventura arriverà a metà dicembre, alla conclusione "naturale", per poi salutare con i suoi nip il pubblico di Canale 5", si legge sul portale.