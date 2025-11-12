Corriere dello Sport.it
mercoledì 12 novembre 2025
Salta lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada: c'entra Sinner

Il programma musicale 'Gigi e Vanessa insieme' doveva andare in onda stasera su Canale 5 ma all'ultimo Mediaset ha deciso di cambiare programmazione
Lo show Gigi e Vanessa-Insieme, che avrebbe dovuto andare in onda questa sera su Canale 5, è stato rinviato a mercoledì 19 novembre. La decisione, arrivata all’ultimo momento, è stata presa dai vertici dell’azienda per dare al programma la giusta visibilità e il pubblico che merita. A influire sullo slittamento sarebbe stata la diretta del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in onda su Rai 2 e Sky Sport per le ATP Finals di Torino. Una sfida sportiva molto attesa. Meglio, quindi, rimandare di qualche giorno e permettere allo show di brillare in tutta la sua energia.

Quando va in onda lo show con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, la nuova data

Per evitare di “bruciare” un titolo forte in termini di ascolti, l’azienda di Cologno Monzese ha quindi deciso di rimandare l’appuntamento a mercoledì 19 novembre, mantenendo il format nel suo slot naturale di metà settimana. Lo show, che riunisce sul palco l’attrice e conduttrice italo-spagnola e il cantautore partenopeo, promette musica, leggerezza e racconti dal mondo dello spettacolo e del cinema, in un’atmosfera di amicizia e complicità.

Cosa andrà in onda su Canale 5 stasera al posto di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

Per coprire il vuoto lasciato in palinsesto, Canale 5 ha scelto di riproporre la fiction turca La Notte nel cuore, uno dei titoli più seguiti della rete e garanzia di buoni ascolti.

