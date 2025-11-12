Salta lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada: c'entra Sinner

Lo show Gigi e Vanessa-Insieme, che avrebbe dovuto andare in onda questa sera su Canale 5, è stato rinviato a mercoledì 19 novembre. La decisione, arrivata all’ultimo momento, è stata presa dai vertici dell’azienda per dare al programma la giusta visibilità e il pubblico che merita. A influire sullo slittamento sarebbe stata la diretta del match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in onda su Rai 2 e Sky Sport per le ATP Finals di Torino. Una sfida sportiva molto attesa. Meglio, quindi, rimandare di qualche giorno e permettere allo show di brillare in tutta la sua energia.