Sinner-Zverev, gironi Atp Finals Torino: dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, quando si gioca

Dopo la qualificazione in semifinale di Bolelli/Vavassori e l'impresa di Musetti contro De Minaur, tocca a Jannik Sinner infiammare l'Inalpi Arena di Torino. Il tennista altoatesino ha debuttato in quest'edizione delle Atp Finals con una comoda vittoria in due set ai danni di Felix Auger-Aliassime e punta a ripetersi. Il suo secondo avversario risponde al nome del tedesco Alexander Zverev, anche lui vittorioso all'esordio e sempre in due parziali, contro Ben Shelton. Ovviamente non è un match da sottovalutare poiché dall'altra parte della rete ci sarà il numero 3 del mondo, tuttavia Sinner partirà chiaramente favorito. Campione in carica, dominatore sul cemento indoor e anche sostenuto a gran voce dal pubblico di casa: Jannik ha dalla sua parte tutto ciò che un tennista può chiedere.