Sinner-Zverev, gironi Atp Finals Torino: dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, quando si gioca
Dopo la qualificazione in semifinale di Bolelli/Vavassori e l'impresa di Musetti contro De Minaur, tocca a Jannik Sinner infiammare l'Inalpi Arena di Torino. Il tennista altoatesino ha debuttato in quest'edizione delle Atp Finals con una comoda vittoria in due set ai danni di Felix Auger-Aliassime e punta a ripetersi. Il suo secondo avversario risponde al nome del tedesco Alexander Zverev, anche lui vittorioso all'esordio e sempre in due parziali, contro Ben Shelton. Ovviamente non è un match da sottovalutare poiché dall'altra parte della rete ci sarà il numero 3 del mondo, tuttavia Sinner partirà chiaramente favorito. Campione in carica, dominatore sul cemento indoor e anche sostenuto a gran voce dal pubblico di casa: Jannik ha dalla sua parte tutto ciò che un tennista può chiedere.
Sinner-Zverev, quando e a che ora si gioca
L'incontro tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, valido per la fase a gironi delle Atp Finals, è previsto mercoledì 12 novembre all’Inalpi Arena alle ore 20:30.
I precedenti tra Sinner e Zverev
I due giocatori si sono affrontati nove volte in carriera. L'azzurro conduce per 5-4, ma solo di recente è riuscito a portarsi avanti grazie ai quattro successi consecutivi. Gli ultimi due sono arrivati nelle scorse settimane, sul cemento indoor di Vienna e Parigi.
Dove vedere il match in tv
Tutte gli incontri delle Nitto Atp Finals 2025 saranno visibili in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Inoltre una partita al giorno - per mercoledì Sinner-Zverev - sarà trasmessa in chiaro sulla Rai con Rai 2 come riferimento. Infine, si potrà vedere l'evento in streaming sulle piattaforme NOW e Tennis Tv, oltre che un match al giorno su RaiPlay.
Atp Finals 2025, il prize money
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988
VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670