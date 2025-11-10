Sinner-Auger-Aliassime diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi live
Tutto pronto a Torino per il debutto di Jannik, che sfida il canadese per rispondere subito al successo di Alcaraz: segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti
È tutto pronto per il debutto alle Atp Finals di Torino da parte di Jannik Sinner, che debutterà sfidano l'insidioso canadese Auger-Aliassime. Match che oltre ai punti nel girone, ne mette in palio anche altri per il Ranking, con Jannik che ne dovrà recuperare ben 1250 su Alcaraz, per prendersi il numero 1 in classiica. Segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti in diretta sul Corriere dello Sport-Stadio.
19:05
Sinner torna in campo per l'esordio alle Atp Finals
Grande attessa alla Inalpi Arena, dopo la sconfitta di Musetti contro Fritz, fari puntati sul debutto di Jannik Sinner, che affronterà Auger-Aliassime, con l'obiettivo di rispondere suibito ad Alcaraz, vincitore all'esordio con De Minaur.