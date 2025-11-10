Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Cosa sarebbe successo se Auger-Aliassime si fosse ritirato con Sinner e chi potrebbe subentrare alle Finals

Il canadese ha deciso di proseguire fino alla fine del match con Jannik nonostante un evidente problema al polpaccio sinistro: il motivo della scelta. Tutti i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

Inviato a Torino - Auger-Aliassime ha scelto di non ritirarsi dalla sfida con Sinner, nonostante un evidente problema al polpaccio sinistro accusato alla fine del primo set. Il secondo praticamente non si è giocato: Jannik ha vinto 6-1. Il canadese dopo essere rientrato negli spogliatoi tra primo e secondo set, ha chiesto l’intervento del fisioterapista, e gli ha detto: “Non riesco a spingere”. Eppure ha continuato fino alla fine, anche se non era più in partita, rischiando di aggravare la situazione.

 

 

Lo scenario in caso di ritiro di Auger-Aliassime, pronto Bublik

Se Auger-Aliassime si fosse ritirato, non sarebbe subentrata automaticamente la riserva dal match successivo, ma avrebbe comunque potuto valutare la situazione e in caso continuare il torneo. Avrebbe soltanto perso la partita due set a zero. Adesso bisognerà vedere se riuscirà a superare questo problema fisico e giocare tra due giorni con Ben Shelton. Nel caso dovesse ritirarsi, è pronto a subentrare Bublik, che è a Torino come prima riserva. La seconda è Casper Ruud. Bublik intanto si sta divertendo, è stato a vedere il derby Juve-Torino e ha ricevuto in dono una maglia bianconera. Per la sola presenza a Torino come riserva guadagnerà 135 mila euro anche senza giocare. Nel 2021 fu Sinner a subentrare all’infortunato Berrettini.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

