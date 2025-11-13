Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Ballando con le Stelle, Giorgia Palmas difende Magnini: "Battute pesanti, non ha sbagliato"

Dopo lo sfogo di Filippo Magnini contro i giurati di Ballando con le Stelle è ora intervenuta Giorgia Palmas: "È umano, libero di dire quello che vuole"
TagsBallando con le stelleGiorgia PalmasFilippo Magnini

Giorgia Palmas ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata a Ballando con le stelle, quando il marito e concorrente Filippo Magnini ha espresso il suo malumore nei confronti della giuria. In particolare nei confronti di Guillermo Mariotto, che più volte ha menzionato una presunta gelosia della Palmas nei confronti dell'ex nuotatore. "Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me", lo sfogo dello sportivo. E poi: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...".

Ballando con le Stelle: Giorgia Palmas gelosa di Filippo Magnini?

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, Giorgia Palmas ha commentato quanto accaduto a Ballando con le Stelle: "Le battute siamo tutti liberi di farle. A qualcuno possono piacere, a qualcuno no", ha esordito la showgirl, facendo riferimento alla frase pronunciata da Guillermo Mariotto. Secondo il giurato, infatti, la presenza della moglie in studio a Ballando irrigidirebbe Magnini. "La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante. Ballando è per Filippo un'esperienza meravigliosa. Non avrei mai pensato che si sarebbe fatto coinvolgere così tanto in questa nuova disciplina, che è il ballo. Ci sta mettendo anima e cuore", ha aggiunto la Palmas. E sulla sfuriata di Magnini l'ex Velina ha ribadito: "Quello che è successo è uno sfogo. Non ha sbagliato, è umano, fa parte delle fragilità dell'essere umano. La giuria è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma anche i concorrenti sono liberi di esprimersi".

Magnini-Palmas: arriva il commento di Milly Carlucci

In collegamento a La Volta Buona, anche Milly Carlucci, che ha espresso la sua opinione a riguardo: "Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a nessuno, bisogna solo essere urbani. Ci sta tutto il suo sfogo, è giusto dire quello che si prova in quel momento".

