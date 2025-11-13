Ballando con le Stelle, Giorgia Palmas difende Magnini: "Battute pesanti, non ha sbagliato"

Giorgia Palmas ha rotto il silenzio sulla polemica scoppiata a Ballando con le stelle, quando il marito e concorrente Filippo Magnini ha espresso il suo malumore nei confronti della giuria. In particolare nei confronti di Guillermo Mariotto , che più volte ha menzionato una presunta gelosia della Palmas nei confronti dell'ex nuotatore. "Ho l'impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me", lo sfogo dello sportivo. E poi: "Mi devo togliere un sassolino e fare il rosicone fino alla fine. Ho visto clip bellissime per altri concorrenti, penso di essere stato l'unico a cui qualcuno ha rotto le scatole facendo riferimento a mia moglie. Quello che ho sentito non mi è piaciuto: 'Se lei è qui balli male, se non c'è balli bene'...".

Ballando con le Stelle: Giorgia Palmas gelosa di Filippo Magnini?

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, Giorgia Palmas ha commentato quanto accaduto a Ballando con le Stelle: "Le battute siamo tutti liberi di farle. A qualcuno possono piacere, a qualcuno no", ha esordito la showgirl, facendo riferimento alla frase pronunciata da Guillermo Mariotto. Secondo il giurato, infatti, la presenza della moglie in studio a Ballando irrigidirebbe Magnini. "La battuta però se viene ripetuta più volte rischia di diventare pesante. Ballando è per Filippo un'esperienza meravigliosa. Non avrei mai pensato che si sarebbe fatto coinvolgere così tanto in questa nuova disciplina, che è il ballo. Ci sta mettendo anima e cuore", ha aggiunto la Palmas. E sulla sfuriata di Magnini l'ex Velina ha ribadito: "Quello che è successo è uno sfogo. Non ha sbagliato, è umano, fa parte delle fragilità dell'essere umano. La giuria è liberissima di dare tutti i giudizi che vuole, ma anche i concorrenti sono liberi di esprimersi".

Magnini-Palmas: arriva il commento di Milly Carlucci

In collegamento a La Volta Buona, anche Milly Carlucci, che ha espresso la sua opinione a riguardo: "Nessuno di noi ha mai tappato la bocca a nessuno, bisogna solo essere urbani. Ci sta tutto il suo sfogo, è giusto dire quello che si prova in quel momento".