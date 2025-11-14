Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la tragedia, tenerezza e coccole in sala prove© ANSA

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la tragedia, tenerezza e coccole in sala prove

Il ritorno a Ballando con le Stelle di Andrea Delogu, a due settimane dalla tragica morte del fratello diciottenne Evan
3 min
TagsAndrea DeloguBallando con le stelle

Andrea Delogu è tornata in sala prove. In un video condiviso su Instagram dal ballerino Nikita Perotti si vede la conduttrice impegnata a riprendere gli allenamenti in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle, in onda su Rai1 sabato 15 novembre. Lo scorso 29 ottobre Andrea ha subito un grave lutto: suo fratello, Evan Delogu, è morto in un incidente stradale. Per questo motivo la conduttrice ha scelto di non partecipare alle ultime due puntate del dancing show, ringraziando poi i fan in un video per la vicinanza e il sostegno ricevuti.

Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle

Nel breve filmato condiviso da Nikita Perotti sui social, si vede Andrea Delogu emozionata per il suo ritorno a Ballando con le Stelle. Non mancano sguardi teneri e un dolce abbraccio con il suo insegnante di danza, che è stato molto vicino alla conduttrice romagnola in questo periodo. Tra i due si è instaurato fin da subito un feeling speciale ma, come specificato da Nikita, c'è solo un buon rapporto di amicizia e nulla più.

Le parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello

"Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. - ha fatto sapere Andrea Delogu durante il suo programma La Porta Magica, su Rai2 - È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan". Poi i ringraziamenti a chi le ha mostrato vicinanza e anche all'azienda, che ha messo in stand by il suo programma e congelato i suoi impegni senza pressarla in alcun modo: "Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressione, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l'empatia e l'affetto sincero che abbiamo ricevuto. Gradie a tutti voi, il vostro amore ci aiutati a non cadere, ve lo assicuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Andrea Delogu parla del fratelloAndrea Delogu rivede l'ex fidanzato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS