Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo la tragedia, tenerezza e coccole in sala prove

Andrea Delogu è tornata in sala prove. In un video condiviso su Instagram dal ballerino Nikita Perotti si vede la conduttrice impegnata a riprendere gli allenamenti in vista della prossima puntata di Ballando con le stelle , in onda su Rai1 sabato 15 novembre. Lo scorso 29 ottobre Andrea ha subito un grave lutto: suo fratello, Evan Delogu, è morto in un incidente stradale. Per questo motivo la conduttrice ha scelto di non partecipare alle ultime due puntate del dancing show, ringraziando poi i fan in un video per la vicinanza e il sostegno ricevuti.

Andrea Delogu è tornata a Ballando con le Stelle

Nel breve filmato condiviso da Nikita Perotti sui social, si vede Andrea Delogu emozionata per il suo ritorno a Ballando con le Stelle. Non mancano sguardi teneri e un dolce abbraccio con il suo insegnante di danza, che è stato molto vicino alla conduttrice romagnola in questo periodo. Tra i due si è instaurato fin da subito un feeling speciale ma, come specificato da Nikita, c'è solo un buon rapporto di amicizia e nulla più.

Le parole di Andrea Delogu dopo la morte del fratello

"Ho perso mio fratello in un incidente, aveva 18 anni, era un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro. - ha fatto sapere Andrea Delogu durante il suo programma La Porta Magica, su Rai2 - È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore. È quello che da uniti dobbiamo a Evan". Poi i ringraziamenti a chi le ha mostrato vicinanza e anche all'azienda, che ha messo in stand by il suo programma e congelato i suoi impegni senza pressarla in alcun modo: "Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressione, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l'empatia e l'affetto sincero che abbiamo ricevuto. Gradie a tutti voi, il vostro amore ci aiutati a non cadere, ve lo assicuro".