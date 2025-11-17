Gemelle Kessler insieme anche dopo la morte: la rivelazione fa scalpore

Le gemelle Kessler unite anche dopo la morte. Ellen e Alice, 87 anni, hanno espresso nei rispettivi testamenti la volontà che le loro ceneri vengano conservate insieme. E così è stato: sono morte oggi lunedì 17 novembre nella loro casa vicino Monaco di Baviera . "L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero", avevano spiegato alla Bild. Le due desiderano che le loro ceneri siano mischiate insieme a quelle della madre e anche a quelle del loro barboncino Yello, venuto a mancare all'età di 14 anni a causa di problemi cardiaci: "Lo amavamo più di ogni altra cosa. Era sempre una grande gioia tornare a casa e vedere quanto era felice il cane con i suoi due proprietari".

Il testamento delle gemelle Kessler

Sull'effettiva fattibilità del progetto delle gemelle Kessler c'è però qualche dubbio. La legge in Baviera, dove Alice ed Ellen Kessler risiedono, impedirebbe una sepoltura di questo tipo: "In Baviera non è consentito seppellire due persone nella stessa urna, né un cane in un cimitero umano". L'urna della madre delle gemelle si trova nel cimitero di Gruenewald, nei pressi di Monaco, mentre le ceneri del padre Paul, con cui non hanno mai avuto un buon rapporto, sono state disperse nel mar Baltico nel 1979.

Il patrimonio delle gemelle Kessler

Le gemelle Kessler non sono sposate e non hanno figli. Le sorelle hanno deciso di dividere la propria eredità in modo equo e devolvere tutto in beneficenza: "Ci sono così tante persone che hanno bisogno di donazioni. Oltre A Medici Senza Frontiere, anche la Christian Blind Mission (CBM) , l’Unicef, la Paul Klinger Künstlersozialwerk (organizzazione non profit che aiuta gli artisti in difficoltà) e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti avrà la propria parte".