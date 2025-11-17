Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Gemelle Kessler insieme anche dopo la morte: la rivelazione fa scalpore© ANSA

Gemelle Kessler insieme anche dopo la morte: la rivelazione fa scalpore

Le due soubrette hanno svelato alcuni dettagli del loro testamento
2 min
TagsGemelle Kessler

Le gemelle Kessler unite anche dopo la morte. Ellen e Alice, 87 anni, hanno espresso nei rispettivi testamenti la volontà che le loro ceneri vengano conservate insieme. E così è stato: sono morte oggi lunedì 17 novembre nella loro casa vicino Monaco di Baviera"L'urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d'oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero", avevano spiegato alla Bild. Le due desiderano che le loro ceneri siano mischiate insieme a quelle della madre e anche a quelle del loro barboncino Yello, venuto a mancare all'età di 14 anni a causa di problemi cardiaci: "Lo amavamo più di ogni altra cosa. Era sempre una grande gioia tornare a casa e vedere quanto era felice il cane con i suoi due proprietari".

Il testamento delle gemelle Kessler

Sull'effettiva fattibilità del progetto delle gemelle Kessler c'è però qualche dubbio. La legge in Baviera, dove Alice ed Ellen Kessler risiedono, impedirebbe una sepoltura di questo tipo: "In Baviera non è consentito seppellire due persone nella stessa urna, né un cane in un cimitero umano". L'urna della madre delle gemelle si trova nel cimitero di Gruenewald, nei pressi di Monaco, mentre le ceneri del padre Paul, con cui non hanno mai avuto un buon rapporto, sono state disperse nel mar Baltico nel 1979.

Il patrimonio delle gemelle Kessler

Le gemelle Kessler non sono sposate e non hanno figli. Le sorelle hanno deciso di dividere la propria eredità in modo equo e devolvere tutto in beneficenza: "Ci sono così tante persone che hanno bisogno di donazioni. Oltre A Medici Senza Frontiere, anche la Christian Blind Mission (CBM) , l’Unicef, la Paul Klinger Künstlersozialwerk (organizzazione non profit che aiuta gli artisti in difficoltà) e la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti avrà la propria parte".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS