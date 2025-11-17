Eva Herzigova a Belve: "Con DiCaprio c'è stato un incontro. Ho perdonato il tradimento di mio marito"

Eva Herzigova parla di Leonardo DiCaprio a Belve

"Il matrimonio era già finito. Con DiCaprio c’è stato un incontro...simpatico", risponde la modella, ridendo. E quando la conduttrice le ricorda le foto compromettenti dell’ex marito, Herzigova è netta: "Quando ci sono dei figli bisogna combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante". Sul tema tradimento, la modella spiega la sua visione: "È la donna che stuzzica e l’uomo è debole". Fagnani ribatte, ma Herzigova resta sulla sua posizione e ribadisce: "Non devo scuse a nessuno".

L'intervista di Eva Herzigova a Belve

Capitolo carriera: la conduttrice le ricorda gli anni d’oro delle top model, dai tempi condivisi con Naomi Campbell e Kate Moss. Herzigova è categorica: "Top model insuperate. Oggi ci sono le modelle di Instagram". Non manca il riferimento alla celebre pubblicità del reggiseno che l’ha resa un’icona mondiale. "Non capisci subito cosa sta succedendo. Ma quella immagine era difficile togliersela di dosso", ammette. "E le dispiace?", chiede Fagnani. "Era difficile uscire da un’immagine così commerciale", conclude. L'intervista di Eva Herzigova a Belve andrà in onda su Rai2 martedì 18 novembre alle 21.20 circa.