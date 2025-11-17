Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 17 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Eva Herzigova a Belve: "Con DiCaprio c'è stato un incontro. Ho perdonato il tradimento di mio marito"

Eva Herzigova a Belve: "Con DiCaprio c'è stato un incontro. Ho perdonato il tradimento di mio marito"

A Belve Eva Herzigova parla senza filtri: dal presunto flirt con Leonardo DiCaprio alla visione sul tradimento, fino alle top model "insuperate"
2 min
TagsEva HerzigovaBelve

Eva Herzigova, ospite di Belve dopo la pausa forzata per le ATP Finals di Torino, non si tira indietro e parla senza giri di parole della sua vita privata e della sua carriera. Francesca Fagnani la incalza subito sul presunto flirt con Leonardo DiCaprio, indicato anni fa come causa della fine del matrimonio con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi.

Eva Herzigova parla di Leonardo DiCaprio a Belve

"Il matrimonio era già finito. Con DiCaprio c’è stato un incontro...simpatico", risponde la modella, ridendo. E quando la conduttrice le ricorda le foto compromettenti dell’ex marito, Herzigova è netta: "Quando ci sono dei figli bisogna combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante". Sul tema tradimento, la modella spiega la sua visione: "È la donna che stuzzica e l’uomo è debole". Fagnani ribatte, ma Herzigova resta sulla sua posizione e ribadisce: "Non devo scuse a nessuno".

L'intervista di Eva Herzigova a Belve

Capitolo carriera: la conduttrice le ricorda gli anni d’oro delle top model, dai tempi condivisi con Naomi Campbell e Kate Moss. Herzigova è categorica: "Top model insuperate. Oggi ci sono le modelle di Instagram". Non manca il riferimento alla celebre pubblicità del reggiseno che l’ha resa un’icona mondiale. "Non capisci subito cosa sta succedendo. Ma quella immagine era difficile togliersela di dosso", ammette. "E le dispiace?", chiede Fagnani. "Era difficile uscire da un’immagine così commerciale", conclude. L'intervista di Eva Herzigova a Belve andrà in onda su Rai2 martedì 18 novembre alle 21.20 circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Cristiano Malgioglio a BelveIrene Pivetti a Belve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS