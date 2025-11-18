Martina Colombari dopo lo sfogo a Ballando, il gesto inatteso del figlio Achille commuove

A Ballando con le stelle Martina Colombari non sta mostrando soltanto disciplina e capacità nella competizione, ma anche una parte delicata della sua vita privata. Nel corso del programma di Milly Carlucci, l’ex Miss Italia ha scelto di affrontare con voce emozionata il percorso vissuto accanto al figlio Achille. Un cammino segnato da difficoltà personali e familiari. La Colombari ha ricordato come il racconto pubblico delle vicende del figlio, dopo le sue stesse dichiarazioni in un’intervista, abbia generato una forte esposizione mediatica che lei ha definito dolorosa e in parte distorta: "C’è stata una strumentalizzazione delle vicende di Achille che mi ha fatto schifo", ha confidato, spiegando come la diagnosi di Adhd sia stata un punto di comprensione e non di etichettatura.