Martina Colombari dopo lo sfogo a Ballando, il gesto inatteso del figlio Achille commuove
A Ballando con le stelle Martina Colombari non sta mostrando soltanto disciplina e capacità nella competizione, ma anche una parte delicata della sua vita privata. Nel corso del programma di Milly Carlucci, l’ex Miss Italia ha scelto di affrontare con voce emozionata il percorso vissuto accanto al figlio Achille. Un cammino segnato da difficoltà personali e familiari. La Colombari ha ricordato come il racconto pubblico delle vicende del figlio, dopo le sue stesse dichiarazioni in un’intervista, abbia generato una forte esposizione mediatica che lei ha definito dolorosa e in parte distorta: "C’è stata una strumentalizzazione delle vicende di Achille che mi ha fatto schifo", ha confidato, spiegando come la diagnosi di Adhd sia stata un punto di comprensione e non di etichettatura.
Martina Colombari, il dolce gesto del figlio Achille dopo le sue parole a Ballando con le stelle
Martina Colombari, sposata con l'ex calciatore Billy Costacurta dal 2004, ha parlato anche dei momenti più complessi, quando le dipendenze del figlio avevano reso la quotidianità fragile e difficile da gestire, tra richieste di aiuto e un lungo percorso terapeutico in comunità. Due giorni dopo lo sfogo a Ballando con le Stelle, la Colombari ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare il pubblico, la produzione e il suo maestro di ballo Luca Favilla, definendo l’esperienza televisiva "una famiglia". Il post ha ricevuto un gesto semplice ma significativo da parte di Achille, che ha messo “mi piace”, gesto interpretato da molti come un segnale di sostegno e di vicinanza, lontano dai riflettori e dalle parole, ma non per questo meno eloquente.