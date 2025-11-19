Laura Pausini e Grignani, trovato l'accordo che archivia la lite

Si è chiusa con un accordo la disputa nata attorno alla nuova cover di La mia storia tra le dita pubblicata da Laura Pausini . La querelle era esplosa dopo che Gianluca Grignani, autore del brano insieme a Massimo Luca, aveva contestato una modifica al testo nella versione proposta dalla cantante, sostenendo di non essere stato informato né di aver dato il proprio consenso.

Com'è finita tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

In una nota, la Warner Chappell — casa editrice del pezzo — ha confermato di aver “risolto in modo positivo con Gianluca Grignani e Massimo Luca la disputa legata alla modifica del testo nella versione interpretata da Laura Pausini”. L’intesa, spiega l’editore, è stata raggiunta attraverso un accordo che consentirà agli autori di autorizzare la permanenza sul mercato della versione contestata. “Tutte le parti coinvolte esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto”, si legge nel comunicato. Per il momento nessuna dichiarazione da parte di Laura Pausini e Gianluca Grignani.

Lo scontro tra Laura Pausini e Gianluca Grignani

Nei mesi scorsi Grignani aveva anche accusato la collega di mancanza di rispetto per non averlo citato nel post di lancio della canzone. Dal canto suo, Laura Pausini aveva replicato sostenendo di aver seguito tutte le procedure previste e di aver informato l’autore sin dall’inizio del progetto. Con l’accordo raggiunto nelle ultime ore, la vicenda rientra e la versione firmata da Pausini - e tradotta in spagnolo, portoghese e francese - potrà continuare a circolare.