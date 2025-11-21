Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ballando, come sta Francesca Fialdini: "La notte faccio fatica". E punge gli altri concorrenti© ANSA

Ballando, come sta Francesca Fialdini: "La notte faccio fatica". E punge gli altri concorrenti

Francesca Fialdini si è ritirata da Ballando con le Stelle per fratture alle costole e un infortunio al piede. Amarezza per lo stop ma resta la speranza del ripescaggio
2 min
TagsBallando con le stelleFrancesca Fialdini

Come sta Francesca Fialdini? La conduttrice, in gara a Ballando con le stelle in coppia con Giovanni Pernice, ha dovuto lasciare il programma di Milly Carlucci a causa di un doppio infortunio: problemi al piede e una frattura alle costole. In una clip di Ballando Segreto, lo spin off su Raiplay, la giornalista non ha nascosto la delusione per lo stop obbligato: "Aver annunciato il ritiro mi ha lasciato molta amarezza". Pernice ha provato a incoraggiarla ricordandole la possibilità del ripescaggio: "Guarda il bicchiere mezzo pieno".

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute: "Il piede sta migliorando, ora riesco a camminare. Le costole, invece, mi fanno ancora molto male, soprattutto di notte o quando tossisco". In diretta, a Ballando con le Stelle, aveva spiegato di aver riportato tre fratture costali: "La frattura è scomposta. L’unica strada è fermarsi e aspettare che si formi il callo osseo, è ciò che mi ha raccomandato il medico".

Ballando con le Stelle, la frecciata di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha anche condiviso il percorso di recupero tra fisioterapia e terapie antidolorifiche. Poi, con un sorriso, ha aggiunto: "I miei colleghi non credono che stia male. Mi incontrano nei corridoi e mi dicono: “Ma non sei tu quella infortunata?”. Se avessero i miei stessi problemi...". Ha però ringraziato Andrea Delogu (tornata in gara dopo la morte del fratello) e Paolo Belli per la solidarietà ricevuta, lanciando una frecciatina al resto del cast: "Gli altri dieci, invece...".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Ballando, Martina Colombari commuoveBallando, torna Andrea Delogu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS