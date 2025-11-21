Ballando, come sta Francesca Fialdini: "La notte faccio fatica". E punge gli altri concorrenti

Come sta Francesca Fialdini? La conduttrice, in gara a Ballando con le stelle in coppia con Giovanni Pernice , ha dovuto lasciare il programma di Milly Carlucci a causa di un doppio infortunio: problemi al piede e una frattura alle costole. In una clip di Ballando Segreto, lo spin off su Raiplay, la giornalista non ha nascosto la delusione per lo stop obbligato: "Aver annunciato il ritiro mi ha lasciato molta amarezza". Pernice ha provato a incoraggiarla ricordandole la possibilità del ripescaggio: "Guarda il bicchiere mezzo pieno".

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute: "Il piede sta migliorando, ora riesco a camminare. Le costole, invece, mi fanno ancora molto male, soprattutto di notte o quando tossisco". In diretta, a Ballando con le Stelle, aveva spiegato di aver riportato tre fratture costali: "La frattura è scomposta. L’unica strada è fermarsi e aspettare che si formi il callo osseo, è ciò che mi ha raccomandato il medico".

Ballando con le Stelle, la frecciata di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha anche condiviso il percorso di recupero tra fisioterapia e terapie antidolorifiche. Poi, con un sorriso, ha aggiunto: "I miei colleghi non credono che stia male. Mi incontrano nei corridoi e mi dicono: “Ma non sei tu quella infortunata?”. Se avessero i miei stessi problemi...". Ha però ringraziato Andrea Delogu (tornata in gara dopo la morte del fratello) e Paolo Belli per la solidarietà ricevuta, lanciando una frecciatina al resto del cast: "Gli altri dieci, invece...".