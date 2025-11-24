Grande Fratello, Rasha zittisce l'ex fidanzato: gesto d'amore in diretta per Omer  

A poche settimane dalla finale, il Grande Fratello 2025 continua a riservare sorprese e momenti ad alta tensione. Protagonista della serata del 24 novembre è stata Rasha Younes , che ha risposto stizzita ad alcune accuse mosse dal suo ex fidanzato Manuel Milano. In un'intervista diventata virale, l’uomo ha sostenuto di aver speso circa 20mila euro per Rasha negli ultimi mesi della loro frequentazione – tra borse di lusso, auto e aiuti economici vari – descrivendo la gieffina come "arrivista e cinica" , capace di usare la propria bellezza come leva per ottenere popolarità e uno stile di vita agiato. L'ex di Rasha ha inoltre messo in dubbio la veridicità del rapporto nato nella Casa con Omer, definendo il bacio tra i due forzato e descrivendo il modello come "un cagnolino succube". Non solo: secondo Manuel, Rasha sarebbe ancora innamorata di lui.

Grande Fratello, Rasha replica all'ex fidanzato

Parole durissime, alle quali Rasha del Grande Fratello ha replicato con fermezza, visibilmente scossa ma determinata. "Voglio prendere le distanze da quella persona", ha esordito. "Manuel ha perso tutto e l’unica che gli è stata accanto ero io. È stata la relazione più tossica che abbia mai avuto. Ero molto giovane, mi sono innamorata, ma il suo stile di vita è qualcosa da cui mi sono sempre allontanata". Rasha ha raccontato episodi di controllo e tentativi di manipolazione, sostenendo di aver rifiutato i regali costosi che l’uomo avrebbe usato per "comprarla". "Mi ha sempre voluto togliere indipendenza, perfino vendendo la mia macchina per sceglierne un’altra al posto mio. Il fatto che io sia qui al GF lui lo odia. Una volta mi ha anche messo le mani addosso", ha dichiarato. "I suoi soldi li ho sempre rifiutati. Facevo quattro lavori per mantenermi". La concorrente ha inoltre contestato le affermazioni sull’agiatezza economica dell’ex, invitando – senza entrare nei dettagli – a "indagare sul suo passato". "La mia dignità non la comprano i soldi di un cretino qualunque. Ha fatto un’ennesima figura miserabile", ha aggiunto.

Il bacio in diretta tra Rasha e Omer

Insieme a Rasha, anche Omer ha commentato l’intervista. "Come sta Manuel? Spero stia bene. Poverino", ha risposto con sarcasmo il modello. "Poraccio... Manuel sa quanto sono riservata e che atteggiamento ho. Sta rosicando", ha ribattuto Rasha, che poco dopo ha scelto di baciare Omer in diretta come ulteriore risposta alle insinuazioni.