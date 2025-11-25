Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

A Ballando con le Stelle arriva Ilaria D'Amico

Ilaria D’Amico sarà ballerina per una notte a Ballando 2025, portando il tesoretto decisivo per le coppie in gara alla vigilia della semifinale
2 min
TagsBallando con le stelleIlaria D'Amico

Una nuova ballerina per una notte è pronta a illuminare la pista di Ballando con le Stelle 2025. Nella decima puntata del talent show, in onda in prima serata su Rai 1 sabato 29 novembre, Milly Carlucci accoglierà all’Auditorium del Foro Italico Ilaria D’Amico. La conduttrice sarà chiamata a conquistare il tesoretto da assegnare a una o due coppie in gara, in base alle scelte che faranno nel corso della serata Alberto Matano e Rossella Erra. Un bonus prezioso, che potrebbe rivelarsi determinante in vista della prima semifinale del 6 dicembre, quando avrà luogo anche il ripescaggio (tra eliminati e ritirati, come Francesca Fialdini). 

Milly Carlucci annuncia Ilaria D'Amico a Ballando con le Stelle

“Avremo una grandissima ballerina per una notte; è davvero una gioia e una grande sorpresa che abbia accettato di cimentarsi in una disciplina così diversa dal suo mondo. E sarà bellissima, secondo me”, ha annunciato sui social Milly Carlucci parlando della presenza della D’Amico. Una puntata cruciale, dunque, per Paolo Belli, Rosa Chemical, Martina Colombari, Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini, i sette concorrenti ancora in gara insieme ai loro maestri.

Il ritorno in tv di Ilaria D'Amico

Ballando con le Stelle segna un ritorno importante per Ilaria D'Amico, lontana dalla tv da qualche tempo. La moglie di Buffon, dopo l’addio a Sky nel 2020, era approdata in Rai nel 2022, ma il suo programma Che c’è di nuovo non ha ottenuto i consensi sperati ed è stato chiuso prima del previsto. Un anno fa la giornalista è stata protagonista di una puntata di GialappaShow su Tv8. Ora è pronta a mettersi in gioco sulla pista di Milly Carlucci. E chissà che l'anno prossimo non torni per la gara...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Il segreto di Ilaria D'AmicoAlena Seredova contro Ilaria D'Amico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS