A Ballando con le Stelle arriva Ilaria D'Amico

Una nuova ballerina per una notte è pronta a illuminare la pista di Ballando con le Stelle 2025 . Nella decima puntata del talent show, in onda in prima serata su Rai 1 sabato 29 novembre, Milly Carlucci accoglierà all’Auditorium del Foro Italico Ilaria D’Amico . La conduttrice sarà chiamata a conquistare il tesoretto da assegnare a una o due coppie in gara, in base alle scelte che faranno nel corso della serata Alberto Matano e Rossella Erra . Un bonus prezioso, che potrebbe rivelarsi determinante in vista della prima semifinale del 6 dicembre, quando avrà luogo anche il ripescaggio (tra eliminati e ritirati, come Francesca Fialdini ).

Milly Carlucci annuncia Ilaria D'Amico a Ballando con le Stelle

“Avremo una grandissima ballerina per una notte; è davvero una gioia e una grande sorpresa che abbia accettato di cimentarsi in una disciplina così diversa dal suo mondo. E sarà bellissima, secondo me”, ha annunciato sui social Milly Carlucci parlando della presenza della D’Amico. Una puntata cruciale, dunque, per Paolo Belli, Rosa Chemical, Martina Colombari, Andrea Delogu, Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini, i sette concorrenti ancora in gara insieme ai loro maestri.

Il ritorno in tv di Ilaria D'Amico

Ballando con le Stelle segna un ritorno importante per Ilaria D'Amico, lontana dalla tv da qualche tempo. La moglie di Buffon, dopo l’addio a Sky nel 2020, era approdata in Rai nel 2022, ma il suo programma Che c’è di nuovo non ha ottenuto i consensi sperati ed è stato chiuso prima del previsto. Un anno fa la giornalista è stata protagonista di una puntata di GialappaShow su Tv8. Ora è pronta a mettersi in gioco sulla pista di Milly Carlucci. E chissà che l'anno prossimo non torni per la gara...