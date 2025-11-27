Striscia la notizia torna in tv in prima serata, l'annuncio di Mediaset

Dopo alcuni mesi lontano dal piccolo schermo, Striscia la Notizia è pronta a tornare e lo farà con una sorpresa che segna una svolta storica: per la prima volta dal suo debutto, il celebre tg satirico sbarcherà in prima serata su Canale 5. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato Mediaset, scatenando immediatamente la curiosità dei fan. Negli ultimi mesi, lo spazio dell’access prime time è stato occupato dalla nuova edizione della Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti , che ha sostituito con successo il programma di Antonio Ricci, appassionando ogni sera oltre sei milioni di spettatori.

Quando torna in televisione Striscia la notizia

Secondo quanto comunicato da Mediaset, il ritorno di Striscia la notizia avverrà a gennaio con cinque puntate evento, tutte trasmesse in prima serata. Alla conduzione i volti più rappresentativi e amati della trasmissione: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia storica e simbolo dell’ironia irresistibile che ha fatto grande il programma. L'azienda di Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come questa "importante evoluzione del prime time" sia stata definita in pieno accordo con il suo creatore, Antonio Ricci, che ha dato il via libera a questa nuova sfida televisiva.

Striscia la notizia sbarca in prima serata

La macchina produttiva è già al lavoro per preparare un’edizione speciale che accompagnerà Striscia la Notizia al suo straordinario 37° anno di programmazione. Il pubblico potrà aspettarsi contenuti nuovi di zecca, studiati appositamente per questa inedita collocazione serale. Ma, assicurano gli autori, lo spirito del programma resterà intatto: quel mix unico di satira, irriverenza e servizio al cittadino che da sempre contraddistingue Striscia e che l’ha resa uno dei format più longevi e amati della tv italiana.