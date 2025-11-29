A Belve arriva Fognini. Gli ospiti del 2 dicembre e una grande sorpresa

Martedì 2 dicembre 2025, in prima serata su Rai2, torna Belve. Francesca Fagnani riprende posto sul suo ormai celebre sgabello per l’ultima puntata della stagione, pronta a firmare nuovi faccia a faccia senza filtri con ospiti di primo piano dello spettacolo e dello sport.

Belve, gli ospiti della puntata di martedì 2 dicembre 2025

Nel menu dell’appuntamento finale spiccano quattro nomi forti: Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano; Fabio Fognini, volto simbolo del tennis azzurro; Sabrina Salerno, star pop amatissima dagli anni ’80 a oggi; e infine Maria De Filippi, protagonista del momento più atteso della serata. La formula è quella che ha reso Belve uno dei format più riconoscibili della tv italiana: domande dirette, toni schietti, qualche incursione irriverente. Gli ospiti si metteranno in gioco tra ricordi, cadute, contraddizioni, successi e passaggi personali che promettono di accendere il confronto.

Intervista di Maria De Filippi a Belve

Grande curiosità per l’intervista a Maria De Filippi a Belve: dopo essere apparsa nelle puntate precedenti per sketch diventati virali, la regina di Mediaset si lascerà finalmente intervistare dalla Fagnani, dando vita a un dialogo inedito tra due conduttrici che hanno cambiato, ognuna a modo suo, la televisione italiana. Una chiusura di stagione dal sapore speciale: in onda su Rai2 martedì 2 dicembre e in streaming su RaiPlay.