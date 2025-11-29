La malattia di Costantino Vitagliano: "Ho ripreso 20 chili"

"Devo ringraziare la voglia di vivere e la forza che mi hanno dato le persone che mi sono state vicine". Così Costantino Vitagliano ha raccontato a Verissimo il periodo difficile affrontato dopo la diagnosi di una rara malattia autoimmune . L’ex tronista di Uomini e Donne sorride oggi, felice di aver ritrovato serenità: "Adesso sto meglio, ho preso 20 chili e mi hanno tolto quasi tutti i farmaci".

Come sta oggi Costantino Vitagliano

La scoperta della patologia nel 2024 aveva gettato Costantino Vitagliano nello sconforto: "Pensavo sempre al peggio, avevo delle paure pazzesche", ha dichiarato a Verissimo. E sulle critiche ricevute mentre parlava della sua malattia ha aggiunto: "Passavo per arrogante, solo perché ero sicuro di ciò che stavo facendo. Ma non ho mai trattato male nessuno, rispondevo solo quando mi sentivo attaccato". Oggi, per fortuna, sta meglio.

Costantino Vitagliano e il supporto della figlia

Un sostegno fondamentale per Costantino Vitagliano è stato quello della famiglia, in particolare della figlia Ayla, nata nel 2015 dal rapporto poi naufragato con l'ex compagna Elisa Maini. "Durante il parto stavo svenendo, mi ha tenuto il dottore — ha ricordato — ma quando me l’hanno messa in braccio sono rinato. Sono orgoglioso di lei". Ha inoltre confidato che all’inizio non si sentiva pronto a diventare papà: "A 40 anni ero troppo preso da me, non pensavo che la cosa più importante della vita sarebbe stata questa". Poi però ha cambiato idea. Per Vitagliano la paternità è stata una vera rinascita, un punto di forza che lo ha aiutato a superare paure, ansie e momenti difficili.