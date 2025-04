Costantino Vitagliano: "Per la malattia faccio da cavia per cure sperimentali"

Costantino Vitagliano è tornato in televisione: ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato come sta affrontando la malattia autoimmune di cui ha scoperto di soffrire nel 2024, a causa della quale è costretto a seguire una cura sperimentale : "Le iniezioni non mi fanno stare bene, ho la nausea, l'amaro che mi sale, metto la borsa d'acqua calda sulla pancia". Poi ha aggiunto: "Quando ti capitano queste cose cambia tutto, vedi le situazioni in un altro modo, tante volte mi sono chiesto ‘Perché a me?', ma bisogna andare avanti". Costantino ha proseguito: " Faccio da cavia a quelle che sono le nuove sperimentazioni, faccio iniezioni di cellule staminali, hanno fermato ciò che si sta creando dentro di me. Questa infiammazione mi allargava l'aorta, con il tempo siamo arrivati a capire cosa fosse, stiamo cercando di tenerla a bada".

Come sta oggi Costantino Vitagliano

Dopo la malattia Costantino Vitagliano è cambiato completamente. "Io non piangevo mai, poi ho iniziato a piangere sempre". La terapia gli ha cambiato l'umore. "Dal lunedì al mercoledì sto male perché mi iniettano dei farmaci che mi fanno stare male, dal giovedì alla domenica mi riprendo". La malattia, però, è stata l'occasione per crescere: "Alcune situazioni (come la malattia) mi hanno fatto vedere la vita in un altro modo. Oggi sorrido e faccio quotidianamente cose che per otto mesi non riuscivo a fare, perché ero io che non ci provavo". Costantino ha riacquisito in qualche modo la fiducia e la speranza. "Oggi ho amici con cui esco, ma non faccio quello che facevo prima". La figlia è il suo motivo di vita: "Tutti sono pazzi dei figli, ma io sono proprio innamorato pazzo di mia figlia". E poi c'è la nuova fidanzata Dafne, che lo sta aiutando molto ad affrontare questa nuova quotidianità.

La nuova fidanzata di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha una nuova fidanzata, Dafne, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La donna ha confidato a Verissimo di averlo conosciuto in un periodo delicato, in cui bisogna avere molta pazienza: "Quando fa le iniezioni ha dei down pesanti, ti risponde male ma io so il perché". I due ora vogliono viversi, sperando nel tempo la situazione migliori: "Io ho modificato tanto nella mia vita, ho molto tempo libero quindi sono sempre stata molto presa dai viaggi, dall'uscire la sera con gli amici, ora mi dedico a lui".