lunedì 1 dicembre 2025
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso in ospedale. Cosa è successo e come sta  

Infortunio alla spalla per Barbara D’Urso dopo l’ultima esibizione: la sua permanenza a Ballando con le stelle è ora in forte dubbio
3 min
TagsBallando con le stelleBarbara D'Urso

Dopo le polemiche delle ultime settimane – in particolare il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli – per Barbara D’Urso arriva un nuovo ostacolo: un infortunio alla spalla che potrebbe costarle la permanenza a Ballando con le stelle. La conduttrice si è ricata il 1° dicembre al Sant’Andrea di Roma per sottoporsi a degli accertamenti dopo il dolore avvertito nel corso dell’ultima esibizione con il maestro Pasquale La Rocca. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune immagini della mattinata trascorsa in reparto.

Barbara D'Urso si è infortunata: lascia Ballando con le Stelle?

Il problema di Barbara D'Urso, già manifestato durante le prove delle settimane scorse, si è aggravato sabato sera, nel finale della performance andata in onda in diretta su Rai 1. La conduttrice napoletana aveva mostrato segnali di sofferenza anche il giorno successivo, ospite a Domenica In, dove non aveva nascosto a Mara Venier il dolore alla spalla. L’infortunio rischia ora di compromettere il percorso della concorrente nel dancing show di Milly Carlucci. La decisione dipenderà dall’esito della visita ortopedica alla quale si è sottoposta in queste ore: se venisse prescritto un periodo di riposo, la conduttrice potrebbe essere costretta al ritiro, rinunciando così alla possibilità di accedere alla finale, fissata per il 20 dicembre 2025. Una corsa contro il tempo, perché la puntata del ripescaggio è prevista per sabato 6 dicembre: sarà l’ultimo passaggio utile per gli infortunati di questa edizione – fra cui Francesca Fialdini, in gara con Giovanni Pernice – per tentare il rientro in competizione. Convalescenza permettendo, tuttavia, i tempi appaiono molto stretti per un’eventuale esibizione di D’Urso già nel prossimo appuntamento.

Il futuro di Barbara D'Urso in televisione

Durante l'intervista a Domenica In Barbara D'Urso ha parlato anche del suo futuro televisivo. "Di questo programma, Surprise surprise, so solo ciò che leggo. Lo scorso anno si disse che l’avrei fatto e la notizia svanì nel giro di un giorno. Ora pare di nuovo in palinsesto, ma io non ne so nulla. Certo, mi piacerebbe", ha spiegato D’Urso, commentando le indiscrezioni su un suo possibile ritorno da protagonista su Rai 1 nel 2026, in prima serata il venerdì.

