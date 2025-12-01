Grande Fratello, Valentina restituisce l'anello a Domenico: "Mi chiamano cornuta"  

Ancora un confronto tra Domenico e Valentina al Grande Fratello 2025 . È accaduto durante la puntata del primo dicembre: la napoletana ha deciso di mollare definitivamente il gieffino, suo compagno negli ultimi nove anni e padre di sua figlia Paola. Fuori dalla porta rossa, Valentina ha restituito a Domenico l'anello che lui le aveva regalato tempo fa, spiegando con fermezza le ragioni della separazione: "Ho capito che non sono la persona per te, che non ti completo. Sono venuta qua per tre volte, ti ho chiesto di allontanarti. Non mi hai tutelata come madre e come donna".

Valentina ha lasciato Domenico al Grande Fratello

Valentina ha ricordato al GF anche episodi dolorosi del passato: "Mi hai fatto chiamare cornuta, mi hai fatto chiamare madre fallita. Se non avessi voluto questo, avresti allontanato Benedetta". Domenico, dal canto suo, ha continuato a difendere il suo comportamento e a confermare il legame con Benedetta solo come amicizia. La discussione si è protratta a lungo, fino all’intervento della conduttrice Simona Ventura: "Mi sembra che in questo rapporto voi vi facciate del male a vicenda. Dovete chiedervi: questa storia vi rende felici?". Domenico ha definito la loro storia "nove anni di alti e bassi", rammentando i momenti difficili ma anche le gioie condivise, come la nascita della figlia Paola. Valentina, invece, ha confermato di non essere più felice nella relazione e di non desiderare un ritorno: "Non voglio più niente di te…Io e te non abbiamo neppure più una casa...Mia mamma ci ha messo fuori a me e mia figlia…Ok? Non sai quello che sto passando fuori...Non lo sai...Tu quando uscirai fuori dalla casa più spiata dagli italiani ti renderai conto dello schifo che hai creato...L’hai creata tu questa situazione..."

Il commento di Benedetta al Grande Fratello

Benedetta è stata spettatrice del confronto: "Mi dispiace per questa situazione, ho provato ad allontanarmi ma non ci riusciamo, è più forte di noi". Un momento che ha mostrato quanto le dinamiche all’interno della Casa possano amplificare tensioni già presenti nella vita reale, trasformando il reality in uno specchio emotivo della vita dei concorrenti.