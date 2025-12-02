Sabrina Salerno a Belve: "Qui anche grazie a Berlusconi". Poi svela la storia col famoso cantante

Sabrina Salerno a Belve . La soubrette è stata ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai 2 martedì 2 dicembre, l'ultima della stagione . Icona pop degli anni ’80 e sex symbol della musica italiana, Sabrina si è raccontata tra successi, difficoltà personali e curiosità sulla sua vita privata.

Sabrina Salerno a Belve, la rivelazione su Silvio Berlusconi

A Belve Sabrina Salerno ha parlato del discusso flirt con Silvio Berlusconi: “Non sono mai stata la sua amante – ha chiarito la cantante – hanno creato un alone di mistero. Lui era affascinato dalla bellezza, io un po’ sfrontata. Mi impose al programma Premiatissima. Oggi se sono qua è anche grazie a lui, gli sono molto riconoscente". La cantante ha voluto ricordare anche il complicato rapporto con il padre: “L’ho conosciuto a 12 anni, non voleva riconoscermi. Alla fine abbiamo fatto il test del DNA: sono risultata sua figlia. Mi ha abbracciata, ma mi chiese di non rivelare il suo cognome”. E ha aggiunto: “Era un uomo in carriera, molto legato al mondo della finanza”.

Sabrina Salerno e Claudio Baglioni sono stati insieme?

A Belve Sabrina Salerno ha poi sorpreso con una rivelazione sentimentale: "Mi sono innamorata di un cantante italiano che ha fatto la storia della musica". Francesca Fagnani ha provato ad indagare: "Baglioni?", ma la Salerno ha glissato con un sorriso, lasciando il mistero sul nome del fortunato.