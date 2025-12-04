X Factor finale: a che ora e dove vederla in tv, finalisti, favoriti, ospiti  

Il conto alla rovescia è terminato. Giovedì 4 dicembre, nella cornice imponente di Piazza del Plebiscito, Napoli si prepara a ospitare l’ultimo atto di X Factor 2025: una serata che promette spettacolo, musica e un verdetto particolarmente incerto. La gara, infatti, approda alla finalissima in una situazione di perfetto equilibrio: ogni giudice è riuscito a portare un proprio concorrente fino all’ultimo step.

X Factor 2025, finale: a che ora e dove vederla in tv e in streaming

La finale di X Factor 2025 è prevista giovedì 4 dicembre alle ore 21:00 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando. Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Ad aprire il collegamento con Napoli sarà Mariasole Pollio alla guida dell’ultimo appuntamento con il suo Ante Factor, a pochi metri dalla Piazza, con ospiti, anticipazioni e incursioni speciali, Mariasole sarà in diretta già dalle 20:00 per condurci verso lo show e per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima. Alla conduzione della serata Giorgia, che nel corso della stagione si è confermata padrona di casa impeccabile, capace di presentare con naturalezza e misura una delle edizioni più combattute degli ultimi anni.

Chi sono i finalisti di X Factor 2025

Dopo un percorso lungo sei Live e selezioni serratissime, a contendersi il titolo a X Factor 2025 sono in quattro: DELIA, della squadra di Jake La Furia; eroCaddeo, guidato da Achille Lauro; PierC, affidato a Francesco Gabbani; e Rob, l’ultima promessa dell’artista e giudice Paola Iezzi. Solo uno di loro, alla fine della lunga notte napoletana, potrà alzare il trofeo di XF2025.

Chi vince X Factor 2025, chi è il favorito

Gli esperti Sisal vedono in Rob la grande favorita, offerta a 1.80. Dopo un percorso da vera underdog, la cantautrice catanese del team di Paola Iezzi sembrerebbe infatti essere più determinata che mai nel portare a casa il suo trionfo e quello della sua giudice. Alle sue spalle ci sono eroCaddeo e PierC, appaiati in quota a 5,00 sono pronti a lottare per contendersi il secondo gradino del podio. Ma attenzione perché PierC potrebbe non arrivare a questo scontro: la possibilità che sia lui il primo eliminato a lasciare il palco giovedì sera è offerta a 2,75. Probabilità che condivide con Delia, concorrente che fino a oggi non è mai stata tra i grandi favoriti.

Ospiti finale X Factor 2025 a Napoli

A impreziosire lo show arriverà una delle voci italiane più amate nel mondo: Laura Pausini, attesa super ospite della finale. Cantautrice da record, oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di streaming, Pausini è la prima e unica artista italiana ad aver conquistato un Grammy. Accanto a lei, sul palco di Piazza del Plebiscito, salirà Jason Derulo, star internazionale capace di collezionare numeri da capogiro: decine di miliardi di streaming, oltre 250 milioni di singoli venduti e una serie interminabile di successi globali.