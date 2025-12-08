Attacco a Ballando con le Stelle, "Andrea Delogu in finale per la sua disgrazia"  

Nelle ultime puntate di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è diventata una delle protagoniste più brave e stimate del programma, grazie alle esibizioni curate insieme al maestro Nikita Perotti . Di recente, com'è noto, la conduttrice ha dovuto interrompere la gara per la morte improvvisa del fratello diciottenne . È rientrata due settimane dopo uno spareggio, mantenendo un profilo estremamente discreto e parlando del proprio dolore solo una volta, con evidente riservatezza. Nonostante il rispetto con cui ha vissuto questo momento, i social non le hanno risparmiato commenti inappropriati.

Ballando con le Stelle, "Andrea Delogu in finale per la sua disgrazia". Lei replica

In un post social di Andrea dedicato alle prove a Ballando con le Stelle, tra centinaia di messaggi di affetto, è comparsa una frase che ha indignato tutti: "Se non fosse per la disgrazia, non sarebbe in finale". La risposta della Delogu è stata immediata, ferma ma pacata: "Quello che ha scritto è davvero violento. È legittimo sostenere altre coppie, ma farlo così la porta dalla parte dei cattivi".

I finalisti di Ballando con le Stelle 2025 non sono stati ancora scelti

Va ricordato, peraltro, che i finalisti non sono ancora stati scelti: la selezione avverrà nella puntata di sabato 13 dicembre. Un dato che smentisce l’idea di un presunto favoritismo, confermata anche dalle classifiche dell’ultima serata, che hanno visto in testa Martina Colombari e Luca Favilla, seguiti da Rosa Chemical ed Erica Martinelli e Fabio Fognini con Giada Lini.