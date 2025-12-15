Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
Grande Fratello, Rasha torna e bacia Omer ma Sonia Bruganelli l'asfalta

Dopo essere stata eliminata, Rasha è tornata al Grande Fratello per dichiarare il suo amore a Omer: ma qualcosa non convince l'opinionista Sonia Bruganelli
TagsGrande FratelloSonia Brugnanelli

A volte ritornano. Rasha è tornata al Grande Fratello per dichiararsi a Omer. I due avevano deciso di interrompere la loro frequentazione solo una settimana fa ma dopo l'eliminazione della palestinese qualcosa è cambiato. A distanza entrambi hanno capito di tenere molto a questo rapporto. E così Rasha è tornata momentaneamente in Casa dove, muta e parlando solo con dei cartelloni scritti, ha fatto sapere di aver messo da parte il suo orgoglio e di essere finalmente pronta ad avere il gieffino nella sua vita quotidiana.

Grande Fratello, Rasha e Omer di nuovo insieme

"Ti ho guardato, mi sei mancato. Ho lasciato l'orgoglio a casa, abbiamo sbagliato entrambi, che ci serva da lezione a entrambi, perché siamo due teste dure e dobbiamo imparare a comunicare", ha detto Rasha a Omer durante la semifinale del GF di lunedì 15 dicembre. Subito dopo c'è stato un romantico bacio tra i due. Rasha ha poi confessato a Simona Ventura che una volta fuori dal reality show ha compreso di aver sbagliato e di dover dare più fiducia a Omer. 

Sonia Bruganelli non crede alle parole di Rasha

A rovinare il momento le parole di Sonia Bruganelli. L'opinionista non crede a Rasha e sospetta, come del resto molti telespettatori, che la ragazza sia intenzionata solo a cavalcare la popolarità della coppia. "Rasha in questo modo rientra un po in gioco perché adesso Omer è in finale. L'amore è sempre bello, è un passo che aiuta", ha dichiarato senza filtri. A schierarsi dalla parte della coppia c'è però Ascanio Pacelli, che non vede malizia nella situazione e ritiene semplicemente che i due, una volta superata la rabbia, abbiano compreso di sentirsi importanti l'uno per l'altra.

