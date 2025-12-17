Ballando con le stelle, Fialdini e Fognini da Bruno Vespa: le nuove rivelazioni

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini e Fognini a Porta a Porta

Durante lo speciale dedicato a Ballando Con le Stelle, Bruno Vespa ha chiesto apertamente spiegazioni sulla polemica del lastra-gate. Alla sua osservazione – "Diciamo che lui non credeva all’infortunio di lei" – Fabio Fognini ha replicato cercando di smorzare i toni: "Non mettere benzina sul fuoco, Bruno". La Fialdini, però, è intervenuta senza filtri, difendendo anche il conduttore: "Guarda che è il suo mestiere questo". Francesca ha spiegato di aver sempre vissuto la vicenda con ironia, ma di essere rimasta colpita da una frase in particolare pronunciata dall'ex tennista: "Qui tutti pensiamo che tu non abbia niente e gli altri non te lo dicono perché non hanno il coraggio. Io almeno ho il coraggio di farlo". Parole che hanno avuto un peso enorme, soprattutto perché l’infortunio alle costole ha causato alla giornalista dolori e insonnia per settimane: "Chi ha avuto questo problema sa che le costole sono faticose da gestire. Io ci sono rimasta male".

Ballando con le Stelle, le lastre di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini ha anche raccontato di aver davvero portato le tanto chiacchierate lastre nel backstage di Ballando Con le Stelle: "Però a Fabio è rimasto il dubbio. Io tra l’altro ho davvero portato le lastre, ma quel giorno lui non c’era". La conduttrice ha concluso con una domanda ironica rivolta a Fognini: "Ma se io portassi le lastre, tu le sapresti leggere?". Resta però un punto interrogativo: Fognini parlava solo a titolo personale o per conto di altri? La presunta “mandante” donna resta, per ora, un mistero destinato forse a non essere mai risolto.