Ballando con le Stelle, Colombari e Fognini avrebbero chiesto le lastre della Fialdini. Interviene Milly

Caos dietro le quinte di Ballando con le Stelle . Dopo l’infortunio di Francesca Fialdini — un problema al piede e alcune costole rotte che l’hanno costretta a fermarsi temporaneamente — due concorrenti avrebbero chiesto di vedere le sue lastre. Una richiesta che la conduttrice - che ha raccontato tutto a Ballando Segreto con Raiplay dove non ha però svelato i nomi - ha vissuto come un attacco alla sua credibilità. Ora però spuntano nuovi retroscena: secondo alcune indiscrezioni, i protagonisti del lastre gate sarebbero Martina Colombari e Fabio Fognini.

Chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle?

Stando a quanto riporta il settimanale Gente ci sarebbe stato nei giorni scorsi un litigio piuttosto acceso tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. L'ex tennista avrebbe messo in dubbio la gravità dell’infortunio della giornalista, sostenendo che "alcuni suoi amici, dopo essersi rotti le costole, non riuscivano neppure a camminare". Una frase che avrebbe fatto infuriare la Fialdini, scatenando un botta e risposta teso. Indiscrezioni simili arrivano anche da Fanpage, che aggiunge un dettaglio importante: la donna che avrebbe sollevato per prima i dubbi sarebbe stata Martina Colombari. La “mandante” e il “killer ingenuo” descritti nello sfogo di Francesca Fialdini risponderebbero dunque alla moglie di Billy Costacurta e a Fognini.

L'intervento di Filippo Magnini

Al momento, né Fognini né Colombari hanno commentato. A prendere la parola — per smentire un presunto coinvolgimento — è stato invece Filippo Magnini, che ha risposto così a un follower su Instagram: "Non ci ho mai pensato e non saprei nemmeno dove andare a chiedere. Se viene detto che c’è un infortunio, per me è la verità. Perché dovrei indagare?". Inizialmente qualcuno aveva ipotizzato il nome dell'ex nuotatore e di Barbara D'Urso ma a quanto pare i due sarebbero del tutto estranei alla vicenda.

Le parole di Milly Carlucci

Il nome di Barbara D'Urso è stato smentito anche da Milly Carlucci, in collegamento con La Vita in Diretta. "Barbara D’Urso non c’entra nulla con questa vicenda, anche Martina Colombari non c’entra nulla…Non erano neppure presenti al fatto…Non c’erano…Quindi assolte per non aver commesso il ‘reato'...". La conduttrice ha poi confermato il confronto tra Francesca e Fognini, smorzando però i toni: "La verità è che c’è stato un confronto, anche vivace se vogliamo, tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini...Un confronto nato dall’equivoco sull’uso delle parole che loro stessi hanno poi chiarito...".

Milly Carlucci difende Fabio Fognini

"La verità che è che Francesca Fialdini si è davvero infortunata alle costole e al piede...Sta recuperando, sta facendo terapia intensamente e speriamo che settimana prossima in occasione dei ripescaggi possa tornare in pista...", ha aggiunto Milly Carlucci. Ha poi colto la palla al balzo per spezzare una lancia in favore di Fabio Fognini: "È istintivo, istrionico, ma è un ragazzo corretto e non voleva certo mettere in dubbio l’infortunio di Francesca...".