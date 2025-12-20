I Cesaroni 7, tutto sulla nuova stagione della serie tv: addii, conferme e special guest
Manca sempre meno alla settima stagione de I Cesaroni. L'attesa è alle stelle per il ritorno della serie tv romana nel 2026, a undici anni della messa in onda delle ultime puntate inedite. Claudio Amendola, oltre a interpretare la parte di Giulio Cesaroni, è il regista della serie. Tantissimi gli attori confermati: Matteo Branciamore (Marco), Ludovico Fremont (Walter), Niccolò Centioni (Rudi), Federico Russo (Mimmo), Elda Alvigni (Stefania), Maurizio Mattioli (Antonio Barilon), Rita Savagnone (nonna Cesira), Emanuele Vezzoli (Ezio junior) e Giancarlo Ratti (padre Lorenzo).
Cesaroni, i personaggi storici
Non mancano gli addii. Le tre attrici principali hanno lasciato la serie: si tratta di Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva) e Micol Olivieri (Alice). Assente anche Max Tortora (Ezio), mentre Antonello Fassari (Cesare) è morto il 5 aprile lasciando un grande vuoto tra i colleghi e non solo.
Volti nuovi
I due volti nuovi più importanti de I Cesaroni 7 sono Ricky Memphis e Lucia Ocone. Memphis sarà Carlo, il papà di Virginia. Essendo lei la compagna di Marco, Carlo sarà anche il consuocero di Giulio Cesaroni. Ocone, invece, sarà Livia. Virginia è interpretata da Marta Filippi, attrice romana e fidanzata di Matteo Branciamore nella vita vera così come lo sono i loro personaggi nella serie. La giovane Valentina Bivona è Marta Cesaroni, figlia di Eva e nipote di Giulio. Pietro Serpi è Adriano Cesaroni. Andrea Arru è Olmo, un ragazzo neuro-divergente, e Chiara Mastalli è sua madre Ines. Nulla si sa al momento su Ludovica Longhini e di Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.
Special guest
Non mancheranno ospiti speciali nelle dodici puntate. Certamente ci sarà spazio per Fabio Rovazzi e Paolo Bonolis, che interpreteranno il ruolo di loro stessi. La scelta di chiamare i vip è si è rivelata vincente in passato, tanto che su set de I Cesaroni si sono alternati, tra gli altri, Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta, Maria De Filippi, Alessandro Gassman, Gigi Proietti e Raoul Bova.
