I Cesaroni 7, tutto sulla nuova stagione della serie tv: addii, conferme e special guest 

Cesaroni, i personaggi storici

Non mancano gli addii. Le tre attrici principali hanno lasciato la serie: si tratta di Elena Sofia Ricci (Lucia), Alessandra Mastronardi (Eva) e Micol Olivieri (Alice). Assente anche Max Tortora (Ezio), mentre Antonello Fassari (Cesare) è morto il 5 aprile lasciando un grande vuoto tra i colleghi e non solo.

Volti nuovi

I due volti nuovi più importanti de I Cesaroni 7 sono Ricky Memphis e Lucia Ocone. Memphis sarà Carlo, il papà di Virginia. Essendo lei la compagna di Marco, Carlo sarà anche il consuocero di Giulio Cesaroni. Ocone, invece, sarà Livia. Virginia è interpretata da Marta Filippi, attrice romana e fidanzata di Matteo Branciamore nella vita vera così come lo sono i loro personaggi nella serie. La giovane Valentina Bivona è Marta Cesaroni, figlia di Eva e nipote di Giulio. Pietro Serpi è Adriano Cesaroni. Andrea Arru è Olmo, un ragazzo neuro-divergente, e Chiara Mastalli è sua madre Ines. Nulla si sa al momento su Ludovica Longhini e di Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti.