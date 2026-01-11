Corriere dello Sport.it
Francesco Totti torna in tv a Tali e Quali: quando, orario e su che canale   

Francesco Totti torna in tv come giurato a Tali e Quali: ecco quando va in onda, a che ora e su quale canale vedere lo show
3 min
Francesco Totti torna in televisione, ancora una volta su Rai 1. L’ex capitano della Roma sarà uno dei protagonisti della nuova edizione di Tali e Quali, condotto da Nicola Savino.

Totti giurato della seconda puntata di Tali e Quali

Totti sarà giurato d’eccezione nella seconda puntata, in programma venerdì 16 gennaio in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi. Come nel format originale Tale e Quale Show, anche Tali e Quali prevede un quarto giudice a rotazione, diverso ogni settimana. Dopo Carlo Conti nella puntata inaugurale, toccherà proprio a Totti affiancare la giuria fissa composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e dalla new entry Massimo Lopez. Per l’ex capitano della Roma si tratta di un’altra incursione nel mondo dello spettacolo, dove negli ultimi anni ha dimostrato una crescente disinvoltura tra spot pubblicitari, ospitate televisive e progetti extra-calcistici. La sua presenza promette leggerezza, ironia e quel carisma che lo ha reso un’icona anche fuori dal rettangolo verde. Sarà possibile seguire la puntata in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Il programma tv Tali e Quali

Tali e Quali nasce come spin-off di Tale e Quale Show e porta sul palco persone comuni chiamate a trasformarsi in star della musica italiana e internazionale. I concorrenti si esibiscono imitando voci, look e movenze degli artisti più famosi, mettendosi in gioco davanti alla giuria e al pubblico. Dopo le prime edizioni condotte da Carlo Conti, che figura anche tra gli autori del format, quest'anno la conduzione è passata a Nicola Savino. E ora la presenza di Francesco Totti in giuria promette di accendere ulteriormente una trasmissione già frizzante di suo.

Chanel Totti in tvCristian Totti è fidanzato

