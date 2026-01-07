Totti e la domanda sullo scudetto alla Lazio, lui reagisce così...

Franceso Totti ha parlato senza filtri in un botta e risposta con Calciatori Brutti. Dal Mondiale del 2006 fino all'eventuale scudetto della Lazio: l'ex capitano della Roma si è lasciato andare, partendo però dagli inizi. Come spesso ha rivelato, ha confermato che se non avrebbe fatto il calciatore sarebbe diventato un benzinaio. Totti poi rivela quando ha capito di essere così forte con il pallone tra i piedi: "A 16 anni ho capito che era un altro mondo". Si passa poi invece alla fine della carriera: "Tornando indietro mi ritirererei il 28 maggio 2017? No, mi hanno fatto ritirare". In mezzo quel Mondiale del 2006: "Non so se senza di me l'Italia avrebbe vinto il Mondiale". Mentre non ha dubbi sulla successiva domanda: "Si, avessi giocato nel Real Madrid avrei vinto il Pallone d'Oro".