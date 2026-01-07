Totti e la domanda sullo scudetto alla Lazio, lui reagisce così...
Franceso Totti ha parlato senza filtri in un botta e risposta con Calciatori Brutti. Dal Mondiale del 2006 fino all'eventuale scudetto della Lazio: l'ex capitano della Roma si è lasciato andare, partendo però dagli inizi. Come spesso ha rivelato, ha confermato che se non avrebbe fatto il calciatore sarebbe diventato un benzinaio. Totti poi rivela quando ha capito di essere così forte con il pallone tra i piedi: "A 16 anni ho capito che era un altro mondo". Si passa poi invece alla fine della carriera: "Tornando indietro mi ritirererei il 28 maggio 2017? No, mi hanno fatto ritirare". In mezzo quel Mondiale del 2006: "Non so se senza di me l'Italia avrebbe vinto il Mondiale". Mentre non ha dubbi sulla successiva domanda: "Si, avessi giocato nel Real Madrid avrei vinto il Pallone d'Oro".
Le parole di Francesco Totti
Si passa poi all'argomento derby: "Un gol di cui nessuno parla? Quello del 5-1 nel derby". A Totti vengono proposte due opzioni, la prima: la Roma vince lo Scudetto e la Lazio la Champions, accetti? "No". La seconda: La Roma vince la Champions, ma la Lazio lo Scudetto, invece? "Si". Invece sul suo futuro: "Al 99% non farò l'allenatore. Tra dieci anni mi vedo sul divano. Al me stesso di 10 anni fa gli direi di fare quello che ho fatto da grande". Un pensiero sulla sua carriera: "Nel calcio ho fatto tutto. Continuano a dire tante cavolate su di me". Cosa ci sarà scritto nella lapide di Francesco Totti? Semplice: "Nella mia lapide ci sarà scritto Francesco Totti, sennò non mi trovano". Infine un ricordo emozionante per il papà: "Mio padre mi manca molto. Ho pianto tanto al mio addio, ma anche nelle settimane prima".