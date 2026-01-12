Vincitori Golden Globes 2026, l'elenco completo
L’83ª edizione dei Golden Globe Awards è andata in scena al Beverly Hilton di Los Angeles, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario cinematografico e televisivo internazionale. La cerimonia, organizzata dalla Hollywood Foreign Press Association, ha riunito cinema, televisione e podcast in una serata all’insegna del glamour e dell’attesa. Per il secondo anno consecutivo, a guidare il gala è stata Nikki Glaser, chiamata a scandire i tempi di una cerimonia dal ritmo serrato, con l’annuncio dei vincitori seguito in diretta minuto per minuto. Già alla vigilia, alcune produzioni si erano imposte come favorite: Una battaglia dopo l'altra ha dominato il fronte cinematografico con nove candidature, incluse quelle per miglior film, regia e sceneggiatura. Alle sue spalle Sentimental Value, con otto nomination, mentre Sinners, Hamnet, Frankenstein e Wicked 2 completavano il gruppo dei titoli più accreditati. Sul versante televisivo, The White Lotus guidava la corsa con sei candidature, seguita da Adolescence, Only Murders in the Building e Severance. A impreziosire la serata, la presenza sul palco di numerosi protagonisti di Hollywood, da Ana de Armas a George Clooney, da Colman Domingo a Kevin Bacon e Miley Cyrus, in un evento che ha di fatto inaugurato la stagione dei premi.
L'elenco completo dei vincitori dei Golden Globes 2026
Miglior film drammatico
Frankenstein
Hamnet (Vincitore)
È stato solo un incidente
L'agente segreto
Sentimental Value
Sinners
Miglior film, musical o commedia
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
Nessun'altra scelta
Nouvelle Vague
Una battaglia dopo l'altra (vincitore)
Miglior regista
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra (Vincitore)
Ryan Coogler, Sinners
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, È stato solo un incidente
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloe Zhao, Hamnet
Miglior attore in un film drammatico
Joel Edgerton, Train Dreams
Oscar Isaac, Frankenstein
Dwayne Johnson, The Smashing Machine
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, L'agente segreto (Vincitore)
Jeremy Allen White, Springsteen: Liberami dal nulla
Miglior attore in un film commedia o musical
Timothée Chalamet, Marty Supreme (vincitore)
George Clooney, Jay Kelly
Leonardo DiCaprio, Una battaglia dopo l'altra
Ethan Hawke, Blue Moon
Lee Byung-Hun, Nessun'altra scelta
Jesse Plemons, Bugonia
Miglior attrice in un film commedia o musical
Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (Vincitore)
Cynthia Erivo, Wicked 2
Kate Hudson, Song Sung Blue-Una melodia d'amore
Chase Infiniti, Una battaglia dopo l'altra
Amanda Seyfried, Il testamento di Ann Lee
Emma Stone, Bugonia
Miglior attrice non protagonista
Emily Blunt, La macchina che distrugge
Elle Fanning, Sentimental Value
Ariana Grande, Wicked 2
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valore sentimentale
Amy Madigan, Armi
Teyana Taylor, Una battaglia dopo l'altra (vincitrice)
Miglior attore non protagonista
Benicio del Toro, Una battaglia dopo l'altra
Jacob Elordi, Frankenstein
Paul Mescal, Hamnet
Sean Penn, Una battaglia dopo l'altra
Adam Sandler, Jay Kelly
Stellan Skarsgard, Sentimental Value (vincitore)
Miglior sceneggiatura
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra (Vincitore)
Ronald Bronstein, Josh Safdie, Marty Supreme
Ryan Coogler, Sinners
Jafar Panahi, Un semplice incidente
Maggie O'Farrell, Hamnet
Miglior film straniero
È stato solo un incidente, Francia
No Other Choice, Corea del Sud
L'agente segreto, Brasile (vincitore)
Sentimental Value, Norvegia
Sirat, Spagna
La voce di Hind Rajab, Tunisia
Miglior Canzone Originale
KPop Demon Hunters: Golden (Vincitori)
Avatar: Fuoco e Cenere: Dream as One
Sinners: I Lied to You
Wicked 2: The Girl in the Bubble
Wicked 2: No Place Like Home
Train Dreams: Train Dreams
Miglior Film d'Animazione
KPop Demon Hunters (Vincitore)
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Elio
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior Colonna Sonora
Frankenstein
Sinners (Vincitore)
Una battaglia dopo l'altra
Sirat
Hamnet
F1
Miglior serie tv drammatica
The Diplomat
The Pitt (Vincitore)
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Miglior serie tv commedia o musical
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio (Vincitore)
Miglior Miniserie o Film Tv
Adolescence (Vincitore)
All Her Fault
The Best in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend