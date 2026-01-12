Vincitori Golden Globes 2026, l'elenco completo

L’83ª edizione dei Golden Globe Awards è andata in scena al Beverly Hilton di Los Angeles, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario cinematografico e televisivo internazionale. La cerimonia, organizzata dalla Hollywood Foreign Press Association, ha riunito cinema, televisione e podcast in una serata all’insegna del glamour e dell’attesa. Per il secondo anno consecutivo, a guidare il gala è stata Nikki Glaser, chiamata a scandire i tempi di una cerimonia dal ritmo serrato, con l’annuncio dei vincitori seguito in diretta minuto per minuto. Già alla vigilia, alcune produzioni si erano imposte come favorite: Una battaglia dopo l'altra ha dominato il fronte cinematografico con nove candidature, incluse quelle per miglior film, regia e sceneggiatura. Alle sue spalle Sentimental Value, con otto nomination, mentre Sinners, Hamnet, Frankenstein e Wicked 2 completavano il gruppo dei titoli più accreditati. Sul versante televisivo, The White Lotus guidava la corsa con sei candidature, seguita da Adolescence, Only Murders in the Building e Severance. A impreziosire la serata, la presenza sul palco di numerosi protagonisti di Hollywood, da Ana de Armas a George Clooney, da Colman Domingo a Kevin Bacon e Miley Cyrus, in un evento che ha di fatto inaugurato la stagione dei premi.