Federica Pellegrini incinta a Verissimo, tutti gli ospiti del 17 e 18 gennaio

Ospiti Verissimo sabato 17 gennaio 2026

Sabato 17 gennaio saranno ospiti a Verissimo il regista Gabriele Muccino e l’attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film Le cose non dette. Con i loro racconti personali e la loro forza, saranno in studio anche Martina Colombari e Roberta Capua. Inoltre, spazio al percorso e alla bella famiglia di Raniero Monaco di Lapio, tra gli interpreti della serie su Canale 5, con Sabrina Ferilli, A testa alta-Il coraggio di una donna, e direttamente da Uomini e donne, ai sussulti del cuore e ai sogni di Gemma Galgani. Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in Abruzzo, perse entrambi i genitori. L'appuntamento è su Canale 5 alle ore 16.30.

Ospiti Verissimo domenica 18 gennaio 2026

A Verissimo, domenica 18 gennaio, la gioia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli. Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli. Infine, ci sarà Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. La messa in onda è prevista per le 16, subito dopo Amici di Maria De Filippi.