Striscia la notizia, chi sono le sei nuove Veline  

Striscia la notizia di nuovo in tv: ecco le sei nuove Veline, tra giovani talenti, danza, moda e ambizioni artistiche internazionali
3 min
Dopo una lunga pausa, Striscia la notizia è tornata su Canale 5, ogni giovedì sera. Accanto ai conduttori storici Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sei nuove Veline: Alessia Anzioli, Lara Granata, Lavinia Circeo, Virginia Stablum, Ginevra Festa, Nausica Marasca.

Alessia Anzioli, tra moda e criminologia

Classe 2003, milanese, Alessia Anzioli (la prima da sinistra nella foto) ha studiato biotecnologie sanitarie alle superiori e oggi è iscritta a Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuotatrice e atleta di nuoto sincronizzato a livello agonistico, nel 2023 ha conquistato la fascia di Miss Lombardia e poi si è lasciata travolgere dalla passione per il mondo della moda. Ama cucinare dolci, viaggiare e le serie tv crime, e sogna di diventare criminologa.

Lara Granata, passione per la danza e l’arte

Milanese, 27 anni, ballerina professionista. Ha iniziato a studiare danza classica dall’età di cinque anni e pratica heels dance. Ha lavorato in Rai a Tale e Quale Show, The Voice Senior, I Migliori Anni, Donne sull’orlo di una crisi di nervi e a Sanremo 2025 nel corpo di ballo di Elodie. Lara Granata ama leggere e l’arte, in particolare Klimt, e sogna di ballare nei grandi concerti live in America.

Lavinia Circeo, poliglotta e fan di Striscia

Venticinque anni, di Pescara, Lavinia Circeo vive da cinque anni a Cannes. Diplomata al liceo coreutico, parla quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) ed è ballerina, cantante e pittrice. Il suo sogno è diventare attrice. Fan del programma fin dall’infanzia, sulla torta del suo terzo compleanno c’era il Gabibbo.

Virginia Stablum, modella e content creator

Trentenne di Trento, vive da otto anni a Milano. Con origini tedesche e nigeriane, Virginia Stablum è modella e content creator, partecipante nel 2018 a Uomini e Donne e Miss Universe Italia nel 2022. Appassionata di moda, beauty e fotografia, sogna di aprire un brand che rispecchi i suoi valori.

Ginevra Festa, ballerina internazionale

Ventisei anni, Ginevra danza fin dall’età di quattro anni, specializzandosi in danza classica, moderna, contemporanea, hip hop e heels dance. Ha lavorato all’estero in città come Cannes, Dubai, Ibiza, Las Vegas e in Canada. Nel 2025 è entrata nel corpo di ballo di Elodie, partecipando al videoclip del singolo Mi ami, mi odi e al tour live in Italia. Ha inoltre ballato nei live di Sfera Ebbasta. Il suo sogno è diventare direttrice artistica di grandi spettacoli dal vivo.

Nausica Marasca, la prima Velina eletta dal pubblico

Ventidue anni, originaria di Campobasso, Nausica è già stata Velina nella stagione 2024-2025, diventando la prima nella storia del programma eletta direttamente dai telespettatori. Diplomata al liceo sociopsicopedagogico, ama lo spettacolo, la musica e il cinema. Appassionata di karate e di ginnastica ritmica, sogna di recitare sul grande schermo.

