Francesco Totti torna in tv, sarà a L'Eredità-Sfida tra giganti

Francesco Totti pronto a tornare di nuovo in tv. Come rivela Dagospia, l'ex calciatore è stato avvistato negli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma. Secondo quanto riportato da fonti sul posto, il Pupone sarà tra gli ospiti dello speciale de L’Eredità , in onda in prima serata su Rai 1. Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi mesi il campione giallorosso ha partecipato a Sognando Ballando con le Stelle e Tali e Quali Show , mettendosi alla prova - con grande umiltà e ironia - in contesti lontani dai campi di calcio.

Dove e quando vedere Francesco Totti allo speciale de L'Eredità

L’Eredità-Sfida tra Giganti è lo speciale del game show condotto da Marco Liorni, pronto a tornare in prima serata su Rai 1. Due gli appuntamenti previsti, venerdì 20 e sabato 21 febbraio, pensati per festeggiare il ventennale della Ghigliottina, il gioco finale che ogni giorno tiene incollati milioni di telespettatori. All'appuntamento serale prenderanno parte sei tra i campioni più vincenti, che tornano in studio per mettersi nuovamente alla prova. Con loro, stando alle ultime indiscrezioni, anche dei personaggi famosi, tra cui Francesco Totti.

La nuova sfida televisiva di Francesco Totti

Lo speciale de L’Eredità promette momenti di leggerezza e divertimento, con Totti chiamato a misurarsi con domande di cultura generale in prima serata. La combinazione tra la sua fama e le dinamiche del programma potrebbe offrire siparietti esilaranti, mettendo in luce un lato più umano e spontaneo dell’ex attaccante. Sono in molti ad attendere con interesse di vedere come il Pupone affronterà questa nuova avventura televisiva, confermando ancora una volta la sua capacità di sorprendere anche fuori dal campo.