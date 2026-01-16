Totti scatenato in tv: "Chi chiamerei per una rissa? Dellas. Per riprendermi da una sbornia, Nainggolan"

Dovesse capitargli di dover affrontare un hangover per aver alzato troppo il gomito, Totti non avrebbe dubbi su chi chiamare: "Per riprendermi da una sbornia chiamerei Nainggolan, se non altro perché ne sa più di me da quel punto di vista". In caso di macchina rotta, invece, niente carro attrezzi: "Chiamerei Vito Scala una delle persone più importanti della mia vita e della Roma".

Da Cracco alla panchina della Nazionale

Scegliere un compagno di padel per una sfida con in palio una cena da Cracco. Totti si lascia la doppia chance: "Dipende se devo vincere o perdere... è troppo sofisticato... Alla fine però ne sceglierei uno scarso per perdere, ma poi ci andrei lo stesso". La domanda impossibile è su un potenziale Totti ct della Nazionale ed il suo secondo: "Non chiamerei nessuno, perché non sarò mai ct dell'Italia, anzi perché per il momento non allenerò. Poi chissà".