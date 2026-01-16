Totti scatenato in tv: "Chi chiamerei per una rissa? Dellas. Per riprendermi da una sbornia, Nainggolan"
Botta e risposta (pronta) e tante risate con Francesco Totti, che ha preso parte al gioco: "Chi chiameresti se...". Un fuoco di fila di domande, cui l'ex capitano della Roma ha replicato con la consueta ironia, tutta capitolina, chiamando in causa amici ed ex colleghi.
La finale del Mondiale con il figlio Cristian
Quasi un 'affronto' la domanda su con chi guarderebbe in tv sul divano la finale del Mondiale, perché Totti si sente ancora calciatore e risponde di getto: "Con nessuno, perché la giocherei. Preferisco giocarla che guardarla... ma se dovessi chiamare qualcuno, sarebbe mio figio Cristian".
Il dopo-sbronza e la macchina rotta
Dovesse capitargli di dover affrontare un hangover per aver alzato troppo il gomito, Totti non avrebbe dubbi su chi chiamare: "Per riprendermi da una sbornia chiamerei Nainggolan, se non altro perché ne sa più di me da quel punto di vista". In caso di macchina rotta, invece, niente carro attrezzi: "Chiamerei Vito Scala una delle persone più importanti della mia vita e della Roma".
Da Cracco alla panchina della Nazionale
Scegliere un compagno di padel per una sfida con in palio una cena da Cracco. Totti si lascia la doppia chance: "Dipende se devo vincere o perdere... è troppo sofisticato... Alla fine però ne sceglierei uno scarso per perdere, ma poi ci andrei lo stesso". La domanda impossibile è su un potenziale Totti ct della Nazionale ed il suo secondo: "Non chiamerei nessuno, perché non sarò mai ct dell'Italia, anzi perché per il momento non allenerò. Poi chissà".
Dellas per la rissa, Ventola per lo sballo
Tra le domande più assurde e le risposte che non ti aspetteresti, quella su chi chiamerebbe in caso di rissa; "Dellas, è alto due metri e mezzo e mi sentirei più al sicuro". Per una serata da sballo invece: "A Formentera chiamerei Ventola, ma ormai siamo vecchi...".
