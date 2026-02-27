Alessandro Gassmann furioso per Morandi sul palco con il figlio: "Ah, mi rode il cu..."
INVIATA A SANREMO - La polemica è servita. E che polemica. Ci voleva la serata delle cover per ravvivare Sanremo. Succede questo: Gianni Morandi, a sorpresa, sale sul palco per cantare con il figlio Tredicipietro. Emozione, lacrime, coro quasi unanime di consensi. Succede che però non tutti gradiscano. Alessandro Gassmann, che in gara ha suo figlio Leo, si imbestialisce e su Instagram scrive: "Ah, quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al Festival e sono assolutamente d'accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al Festival per presentare "Guerrieri", la serie che parte su Rai Uno da lunedì 9 marzo, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. Vabbè dai, sti caz..., regole NON uguali per tutti, ci vediamo dal 9 marzo. Dico sempre quello che penso, mi rode il c...".
Alessandro Gassmann inferocito, cosa è successo a Sanremo
Il post di Gassmann, con una foto di lui e il figlio di parecchi anni fa, arriva nella notte sanremese. Sicuramente ne parlerà domani in conferenza Carlo Conti, ma intanto il caso è scoppiato. E Gassmann ha poi chiarito che non ce l'aveva ovviamente con Morandi: "Una figata che il grande Morandi canti con il figlio, meravigliosi!". Per non farci mancare niente è arrivato anche il commento di Marco Morandi, primo figlio di Gianni e fratello maggiore di Pietro: "Anch'io credevo fosse così. Pensa che io sono anni che provo ad andare ma ogni volta ci va mio padre per qualche motivo. Ora mio fratello. L'anno prossimo ci andiamo insieme. Ps: bravo Leo".