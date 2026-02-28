Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Gianluca Grignani e la frecciata a Laura Pausini in diretta: "C'è il suo numero qui?"© ANSA

Gianluca Grignani e la frecciata a Laura Pausini in diretta: "C'è il suo numero qui?"

I due hanno discusso per la versione della cantante de "La mia storia tra le dita" e a Sanremo non è arrivata la pace
1 min

Doveva esserci la pace, ma la pace non c'è stata. Nei mesi scorsi c'è stata una vera e propria bufera, social e non, tra Gianluca Grignani e Laura Pausini per la versione de "La mia storia tra le dita". Stasera, anzi stanotte, sul palco dell'Ariston ci poteva e doveva essere la pace ma dopo averlo presentato Laura Pausini non è rientrata sul palco (Grignani accompagnava Luché). E Grignani questo lo ha fatto notare.

Gianluca Grignani, la frase a Laura Pausini

Quando Carlo Conti gli ha consegnato i fiori Grignani ha detto: "C'è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare". Conti ha glissato con un "certo" ma la frecciata di Grignani è arrivata forte e chiara.

 

 

 

