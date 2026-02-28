Gianluca Grignani e la frecciata a Laura Pausini in diretta: "C'è il suo numero qui?"

Doveva esserci la pace, ma la pace non c'è stata. Nei mesi scorsi c'è stata una vera e propria bufera, social e non, tra Gianluca Grignani e Laura Pausini per la versione de "La mia storia tra le dita". Stasera, anzi stanotte, sul palco dell'Ariston ci poteva e doveva essere la pace ma dopo averlo presentato Laura Pausini non è rientrata sul palco (Grignani accompagnava Luché). E Grignani questo lo ha fatto notare.