Elettra Lamborghini: "Festini bilaterali? C'entra Leclerc". E fa lo show col cellulare nella tutina hot

Il Festival di Sanremo 2026 è finito ma la verve di Elettra Lamborghini è tutt'altro che esaurita. L'ereditiera cantante ha fatto lo show a Domenica In Speciale Sanremo . È entrata con dei pasticcini per Mara Venier e tutti gli ospiti presenti e poi ha dato scalpore invitato la conduttirce ad aiutarla ad estrarre il cellulare dalla sua tutina hot. Nera, aderente, che ben metteva in risalto il suo fisico tonico, frutto di lunghe sedute di allenamento e una corretta dieta. Poi la rivelazione sui festini bilaterali e Charles Leclerc.

Elettra Lamborghini, i festini bilaterali a Sanremo e Leclerc

Elettra Lamborghini è tornata a parlare dei festini bilaterali, ormai una leggenda di questo Sanremo 2026. "Non mi hanno fatto dormire per tutta la settimana - ha raccontato da Mara Venier - Poi una sera sono scappata a Montecarlo ma anche lì ho trovato un festino. Stavano facendo casino e ho scoperto che si trattava dell'addio al celibato di Leclerc". Il pilota si è infatti sposato in questi giorni con Alexandra Saint Mleux. "A Montecarlo però sono più fiscali - ha aggiunto Elettra - appena ho chiamato la reception hanno subito staccato la musica".

Irresistibile Elettra Lamborghini a Domenica In Speciale Sanremo

Per tutta la sua presenza a Domenica In Speciale Sanremo, Elettra Lamborghini ha tenuto in mano un megafono rosa che ha trasformato in una borsetta: al suo interno un lucidalabbra.