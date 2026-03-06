Eros Ramazzotti in tour, sorpresa a Copenaghen con Max Pezzali

Dopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e l’ospitata al Festival di Sanremo a quarant’anni dalla vittoria con Adesso tu, Eros Ramazzotti prosegue il suo viaggio internazionale con una nuova tappa da tutto esaurito. Il 4 marzo il cantautore romano ha riempito la Royal Arena di Copenaghen davanti a oltre 12 mila spettatori, confermando il successo di Una Storia Importante World Tour / Una Historia Importante World Tour. La serata danese è stata anche l’occasione per un omaggio speciale: Ramazzotti ha voluto dedicare il concerto a Lucio Dalla nel giorno del compleanno del grande artista bolognese. Un momento simbolico all’interno di uno spettacolo che, tappa dopo tappa, continua a raccogliere consensi e numeri importanti.

Il tour internazionale di Eros Ramazzotti

Il nuovo tour mondiale conta già 71 date e oltre 715 mila biglietti venduti. Il viaggio attraverserà 30 Paesi tra Europa, Nord America, Canada e America Latina. Prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, lo spettacolo ha già registrato numerosi sold out. Dal 6 giugno è previsto anche il ritorno negli stadi italiani, con alcune date già esaurite, tra cui Udine, Napoli e Bari. Sul palco, Ramazzotti propone uno show di circa due ore, costruito con una produzione internazionale e una scenografia pensata per avvicinare l’artista al pubblico. "Il palco ha una forma che può ricordare uno scorpione o anche il simbolo del DNA ed è stato progettato proprio per creare una forte connessione con chi è davanti a me", ha spiegato il cantautore.

Eros Ramazzotti e l'inedito con Max Pezzali

Tra i momenti più sorprendenti della tappa danese, l’esibizione dal vivo del nuovo brano Come nei film, realizzato insieme a Max Pezzali. Il cantante pavese è salito a sorpresa sul palco della Royal Arena, regalando al pubblico un duetto inatteso e molto applaudito. "Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato e sono davvero felice di averlo cantato qui per la prima volta", ha raccontato Ramazzotti. Pezzali ha ricambiato l’entusiasmo: "Eros è un artista straordinario e una persona generosa. Tornare a cantare con lui dopo tanti anni è stata una grande emozione". Il nuovo singolo entrerà in rotazione radiofonica dal 13 marzo.

Il viaggio continua fino al 2027

Sul palco, Ramazzotti è accompagnato da una band composta da musicisti di primo piano, guidati dal direttore musicale Luca Scarpa alle tastiere insieme a Christian Rigano. Con loro Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni e tre coriste: Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop. Il tour è destinato a proseguire a lungo. L’artista ha infatti annunciato i primi appuntamenti europei del 2027, con il ritorno in città già toccate come Bruxelles, Amsterdam, Monaco e Barcellona e nuove tappe in Lussemburgo, Düsseldorf, Hannover, Mannheim, Grenoble, Montpellier, Pamplona e Valencia. Un viaggio musicale destinato a superare le 80 date complessive e a confermare, ancora una volta, la dimensione internazionale di Eros Ramazzotti.