Sanremo 2026, arrivano Irina Shayk, Pilar Fogliati ed Eros Ramazzotti

Dopo le polemiche per il caso Andrea Pucci, arriva il colpaccio di Carlo Conti : al Festival di Sanremo 2026 è pronta ad arrivare una star internazionale. Nientenpopodimeno che Irina Shayk , la top model russa che quest'anno ha compiuto 40 anni . Ex fidanzata di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper è pronta a illuminare il palco dell'Ariston con tutta la sua bellezza. Ad anticiparlo Tv Sorrisi e Canzoni, che fa anche sapere che Irina sarà presente nella serata del giovedì.

Irina Shayk e Pilar Fogliati, le nuove co-conduttrici di Sanremo 2026

Irina Shayk co-conduttrice di Carlo Conti e Laura Pausini a Sanremo 2026 il prossimo 26 febbraio su Rai 1. Il mercoledi, come conferma pure Chi, sarà invece presente l'attrice Pilar Fogliati, protagonista in questo periodo in tv con la serie Rai Cuori. Da tempo si parla di un coinvolgimento della Fogliati nella kermesse musicale ma solo ora la voce si è finalmente concretizzata.

Il ritorno di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026

Nella terza serata di Sanremo 2026 l'ospite musicale sarà Eros Ramazzotti, uno dei cantanti italiani più conosciuti all'estero e la cui storia è legata proprio al Festival. Eros ha debuttato nella città dei fiori nel 1984, vincendo nella categoria Nuove Proposte con la canzone Terra promessa. Lanciato da Pippo Baudo all'età di 20 anni, questa apparizione ha segnato l'inizio della sua straordinaria carriera. Quest'anno la sua presenza sarà anche occasione per omaggiare Super Pippo, scomparso lo scorso agosto.