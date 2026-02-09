Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026© ANSA

Svelato chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti punta sull’usato sicuro: ecco chi dovrebbe arrivare al posto di Andrea Pucci
3 min
TagsAndrea PucciSanremo 2026Nino Frassica

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2026 e, come sempre, le polemiche non mancano ad accompagnare la corsa alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Proprio le polemiche hanno spinto Andrea Pucci, voluto dal direttore artistico Carlo Conti, a ritirarsi dall'evento. Una scelta arrivata dopo che il comico e attore è stato contestato per alcuni sketch del passato. Dopo questo passo indietro sono in molti a chiedersi chi prenderà il suo posto sul palco dell'Ariston.

Chi prenderà il posto di Andrea Pucci a Sanremo 2026

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Carlo Conti avrebbe deciso di puntare sull’esperienza e la sicurezza di Nino Frassica per sostituire Andrea Pucci. Il comico siciliano, amatissimo dal pubblico per il suo stile unico e la sua ironia surreale, aveva già partecipato all’edizione 2025 come co-conduttore della seconda serata, oltre a numerose ospitate negli anni passati. La nuova, probabile, apparizione nella città dei fiori rappresenta dunque un ritorno all'usato sicuro. Frassica, con la sua capacità di stemperare la tensione e portare leggerezza, è considerato da Conti il volto ideale per equilibrare il Festival, tra momenti comici e ospiti musicali di primo piano. La sua esperienza sul palco dell’Ariston, unita al legame consolidato con la Rai e al pubblico affezionato, lo rendono sicuramente un vantaggio per la riuscita della kermesse.

Gli altri protagonisti del Festival di Sanremo 2026

Dopo la rinuncia di Andrea Pucci, restano confermati per Sanremo 2026 Laura Pausini - presente al fianco di Carlo Conti per tutte le serate -, Lillo e Achille Lauro. Il resto del cast sarà svelato nei prossimi giorni. Il Festival andrà in onda dal 24 al 28 febbraio, più tardi del previsto per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

