Achille Lauro e le foto con sciarpa e cappello della Roma: i laziali si arrabbiano e spunta un like di Totti

Sciarpe e cappelli della Roma: i tifosi della Lazio contro Achille Lauro

A scatenare la polemica la clip con cui l'artista capitolino ha promosso sui propri profili ufficiali il concerto 'Per sempre noi' che terrà allo stadio Olimpico il 30 giugno 2027. Nel video si vedono alcuni momeni del precedente spettacolo tenuto nell'impianto della Capitale, ma un certo punto spuntano alcune persone con sciarpe e cappelli della Roma. Sul post è spuntato anche un 'like' dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti, ma non è piaciuto ad alcuni tifosi della Lazio: "A noi questa gente non serve" tuona uno, mentre c'è chi giustifica Achille Lauro ("è sicuramente opera del videomaker e del social media manager") e chi usa l'ironia, citando un altro giovane artista di fede laziale: "Meno male che Seltsam cresce bene".