domenica 8 marzo 2026
Achille Lauro e le foto con sciarpa e cappello della Roma: i laziali si arrabbiano e spunta un like di Totti

Il cantautore capitolino nella bufera dopo aver postato sui social un video per promuovere il suo prossimo concerto allo stadio Olimpico: cos'è successo
2 min

ROMA - Impegnati nella contestazione permanente al presidente di Claudio Lotito, una parte dei tifosi della Lazio ha messo nel mirino Achille Lauro, il cantautore di fede biancoceleste i cui brani sono spesso usati dallo stesso club per accompagnare i propri post social.

Sciarpe e cappelli della Roma: i tifosi della Lazio contro Achille Lauro

A scatenare la polemica la clip con cui l'artista capitolino ha promosso sui propri profili ufficiali il concerto 'Per sempre noi' che terrà allo stadio Olimpico il 30 giugno 2027. Nel video si vedono alcuni momeni del precedente spettacolo tenuto nell'impianto della Capitale, ma un certo punto spuntano alcune persone con sciarpe e cappelli della Roma. Sul post è spuntato anche un 'like' dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti, ma non è piaciuto ad alcuni tifosi della Lazio: "A noi questa gente non serve" tuona uno, mentre c'è chi giustifica Achille Lauro ("è sicuramente opera del videomaker e del social media manager") e chi usa l'ironia, citando un altro giovane artista di fede laziale: "Meno male che Seltsam cresce bene".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

