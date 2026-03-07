I tifosi della Lazio non mollano niente, è guerra aperta con Lotito: cosa succederà durante Lazio-Sassuolo

ROMA - Nessun tipo di presenza, né all'interno dello stadio Olimpico, né fuori. È questa l'evoluzione della contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito. Contro il Sassuolo non parteciperanno alla quarta partita consecutiva all'Olimpico: nelle prime due occasioni (contro il Genoa di De Rossi e l’Atalanta di Palladino in campionato) i sostenitori biancocelesti si erano dati appuntamento a Ponte Milvio (storica roccaforte del tifo laziale a Roma) per seguire tutti insieme la partita nei locali della zona, sui propri telefoni o alle radio.