A La Pennicanza Fiorello chiama un improbabile Kimi Antonelli: "Sulla macchina l’adesivo bambino a bordo" 

Fiorello apre La Pennicanza celebrando Biggio: “Ieri è successo l’inimmaginabile: questo uomo, sempre al mio fianco, e gli altri della fiction ‘Le libere donne’ hanno vinto la sfida degli ascolti randellando il Grande Fratello e Canale 5! The winner is… Fabrizio Biggio!”. Poi entra Biggio che emozionato commenta: “Volevo dedicare questo premio alla mia famiglia, a quelli che hanno sempre creduto in me, e anche a te… e salutare tutti gli amici di Mediaset!”. Subito Fiorello commenta: “Ora è il momento di ritirarti… vai sul Nove!”. Spazio poi ai motori con il fenomeno del momento : “Kimi Antonelli, baby della Formula 1, ha solo 19 anni… io a quell’età a stento guidavo il triciclo!”. Parte l’effetto pista e arriva il finto Kimi Antonelli: prima sfreccia senza riuscire a parlare, poi il collegamento con voce da bambino: “Sono proprio io! Sulla macchina mi hanno fatto mettere l’adesivo ‘bambino a bordo’… ho vinto il Gran Premio ma la mamma si è arrabbiata, dice che vado troppo forte! Le Ferrari? Le vedo dallo specchietto e gli faccio una pernacchia… lo so che non è sportivo, ma io sono un bambino”.

Fiorello tra gossip e notizie del momento

Dopo aver invitato la ‘famiglia nel bosco’ al Senato, un fake Ignazio La Russa interviene telefonicamente a La Pennicanza: “Scusate, democraticamente devo interrompervi per chiarire il concetto. L’argomento è delicato. Ho deciso di invitare la famiglia nel bosco e nessuno mi deve scassare, io faccio quello che voglio. Anche io andrò a trovarli, ho già comprato delle mimetiche per i bambini. Porterò anche la Barbie Meloni e il Ken Crosetto, alto 1 metro e mezzo, ho fatto fatica a farlo entrare nel cingolato.” E non manca occasione per un’altra gag: la regia mostra una “notizia” su Roberto Benigni, ma è chiaramente uno scherzo, visto che è stata ripescata con ironia dal passato, un referendum del 2016. Nel mirino il gossip televisivo: “Ho letto del litigio tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip… io non pensavo potesse succedere! La Mussolini è la persona più tranquilla del mondo. Se cerchi su internet la descrizione è ‘quieta, mite, dolce, posata…’. Selvaggia, ti faccio un appello: come hai fatto a farla arrabbiare?”. Gran finale con la telefonata a Mediaset: “Pronto? Grazie, ma non compro niente… non si sente, siete in galleria? Questa è la segreteria del presidente, siete pregati di non lasciare messaggi perché non vi ho autorizzati a parlare”. E Fiorello chiude: “Gli brucia, ehhh”. Si conclude così un appuntamento con “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, da oggi, su Rai2 in replica alle 7:10 del mattino.