Chuck Norris è morto all'età di 86 anni: lutto nel mondo del cinema, l'annuncio della famiglia

Lutto nel mondo del cinema, è scomparso Chuck Norris

Un'icona del cinema d’azione, un attore amatissimo dal pubblico e con ruoli iconici che resteranno nella storia del cinema e della tv. Chuck Norris si era distinto come campione di karate prima della carriera da attore, arrivando anche a fondare un proprio stile: il Chun Kuk Do. Tra i suoi ruoli più celebri ci sono quelli nella serie televisiva Walker Texas Ranger e soprattutto l'iconico scontro con Bruce Lee in "L'urlo di Chen terrorizza l'Occidente" ambientato nel Colosseo. Negli ultimi anni Chuck Norris era diventato amatissimo sul web, con numerosi meme riguardo la sua forza soprannaturale e capacità di sconfiggere chiunque, aprendo poi degli account social nei quali condivideva le sue giornate, ricevendo sempre tanto affetto.

Chuck Norris è morto: il messaggio emozionante della famiglia

Questo l'emozionante messaggio apparso sulla pagina ufficiale dell'attore: "È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l'improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris ieri mattina. Mentre vorremmo mantenere riservate le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace. Per il mondo, è stato un artista marziale, attore e simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile, e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, scopo e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la sua disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo e ha lasciato un impatto duraturo su così tante vite. Mentre i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L'amore e il sostegno che ha ricevuto dai fan di tutto il mondo hanno significato molto per lui e la nostra famiglia è davvero grata per questo. Per lui, non eravate solo fan, eravate suoi amici. Sappiamo che molti di voi avevano sentito parlare del suo recente ricovero in ospedale e vi siamo davvero grati per le preghiere e il sostegno che gli avete inviato. Mentre piangiamo questa perdita, chiediamo gentilmente privacy per la nostra famiglia in questo periodo. Grazie per averlo amato con noi. Con amore, La famiglia Norris".