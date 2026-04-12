Solo 8 episodi e Stephen King la consiglia: la serie horror perfetta per provare tanta paura

Se siete alla ricerca di una serie horror che mantenga davvero le promesse e vi tenga con il fiato sospeso fino all'ultimo brivido, Marianne è la scelta ideale. Con soli otto episodi, questa produzione francese disponibile su Netflix riesce in ciò che molte serie più lunghe non riescono a fare. Non è particolarmente nota ma si distingue per la sua capacità di creare un'atmosfera inquietante, mantenere una tensione costante e lasciare un segno indelebile. Non a caso ha ricevuto il sostegno di Stephen King : la sua miscela di horror psicologico e soprannaturale ha colpito anche il maestro indiscusso dell'horror.

Cosa vedere su Netflix, la serie horror Marianne

La storia di Marianne è incentrata su Emma, una scrittrice di romanzi horror che decide di abbandonare Marianne, la strega protagonista dei suoi libri. Ben presto, però, scopre che questo personaggio potrebbe non essere solo frutto della sua immaginazione. O almeno, non del tutto. Partendo da questa premessa, la trama si addentra in una piccola città ricca di segreti, dove il confine tra realtà e finzione diventa sempre più labile. Uno dei maggiori punti di forza di Marianne è la sua capacità di generare inquietudine senza ricorrere esclusivamente a facili spaventi improvvisi. La tensione è costruita attraverso una fotografia cupa e ben realizzata, ambientazioni claustrofobiche e una colonna sonora che rafforza ulteriormente questa sensazione di pericolo costante. In più i personaggi sono sufficientemente sviluppati da permettere allo spettatore di immedesimarsi emotivamente negli eventi che si susseguono. Un chiaro vantaggio è il suo formato breve. Solo otto episodi permettono di guardarla in pochi giorni , anche in un weekend, il che è ideale per chi preferisce storie autoconclusive.

Stephen King consiglia di guardare Marianne su Netflix

"Se siete tra quelli a cui piace spaventarsi, come me, Marianne (Netflix) fa al caso vostro. Ci sono sprazzi di umorismo che ricordano Stranger Things. Ha anche (lo dico con tutta la modestia del caso) un'atmosfera alla Stephen King", ha scritto su X il maestro del brivido. Eventi sinistri e paranormali si susseguono rapidamente; le immagini horror sono terrificanti e la trama avvincente e misteriosa tiene lo spettatore incollato allo schermo. Da non perdere.