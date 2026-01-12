Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Stranger Things, il vero finale spiegato dai creatori: cosa è successo davvero a Undici

Stranger Things, il vero finale spiegato dai creatori: cosa è successo davvero a Undici

Parlano i fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things, una delle serie Netflix di maggior successo arrivata alla sua conclusione dopo dieci anni e cinque stagioni
5 min
Tagsstranger thingsNetflix

Dopo la messa in onda della quinta stagione di Stranger Things, il web si è riempito di ipotesi e interpretazioni sul destino dei protagonisti e sul significato di alcune scelte narrative. Un dibattito acceso che ha spinto Matt e Ross Duffer a intervenire direttamente, chiarendo diversi punti rimasti in sospeso. I creatori della serie Netflix, diventata un fenomeno generazionale e tra le serie tv preferite di De Rossi, ne hanno parlato in una lunga intervista alla rivista britannica SFX Magazine, oltre a rilasciare dichiarazioni a testate specializzate come Collider e Variety.

La spiegazione del finale di Stranger Things

I fratelli Duffer hanno innanzitutto chiarito che Jim Hopper e Joyce Byers avevano compreso la vera identità di Vecna già tra la quarta e la quinta stagione: Henry era stato infatti una loro compagna di scuola. Una rivelazione che ha contribuito a rileggere retrospettivamente alcuni passaggi chiave della storia. Un silenzio voluto, per preservare il senso di chiusura e di ambiguità del finale. Altro tema affrontato è l’assenza dei Demogorgoni nelle sequenze conclusive. Una scelta narrativa precisa, hanno sottolineato i creatori, legata all’effetto sorpresa dell’attacco finale: Vecna non si aspettava quell’offensiva e non aveva predisposto le sue creature per difendersi. Sul fronte produttivo, i Duffer hanno inoltre smentito l’esistenza di una singola scena eliminata, ammettendo però di averne tagliate alcune a causa dell’eccessiva carica emotiva, con momenti giudicati troppo intensi persino per il tono della serie.

Stranger Things finale, che fine ha fatto Vickie e altre curiosità

I fratelli Duffer hanno invece scelto di lasciare volutamente aperti alcuni snodi narrativi. Restano affidati all’interpretazione dello spettatore sia il destino della relazione tra Vickie e Robin Buckley sia quello, più complesso e stratificato, che riguarda Jonathan e Nancy. Una scelta coerente con l’impostazione del finale, pensato non come una chiusura definitiva ma come uno spazio di riflessione per il pubblico. Analoga ambiguità riguarda la figura di Henry Creel: secondo i creatori della serie, non è mai chiarito fino in fondo se il personaggio sia stato realmente manipolato dal Mind Flayer o se abbia agito seguendo una propria volontà. Un dubbio che contribuisce a rendere più sfaccettato il ritratto dell’antagonista e a evitare una lettura semplicistica del conflitto tra bene e male. A sorprendere è anche una rivelazione di carattere produttivo. Holly Wheeler e il suo gruppo di amici, hanno ammesso i Duffer, non erano inizialmente previsti nella quinta stagione. Solo in una fase successiva, a ridosso dell’inizio delle riprese, alcune scelte creative hanno portato a un cambio di direzione, con l’inserimento di questi personaggi nella narrazione finale.

Stranger Things, Undici è morta davvero o è ancora viva?

Resta invece avvolto nel mistero il destino di Undici. È ancora viva? Su questo punto, i Duffer sono stati categorici: nessuno conosce il futuro del personaggio, se non loro stessi e l'attrice Millie Bobby Brown. I creatori di Stranger Things hanno inoltre affermato che il personaggio rappresentava "la magia dell'infanzia" nello show. "Sapevamo che, affinché i nostri figli potessero crescere, la magia doveva lasciare Hawkins", ha detto Ross Duffer. Infine, uno sguardo al futuro: lo spin-off di Stranger Things non tornerà negli anni Ottanta, non sarà ambientato a Hawkins e non vedrà il ritorno dei personaggi storici. Racconterà invece una storia del tutto nuova, legata alla misteriosa pietra custodita nella valigetta, con ambientazioni e protagonisti inediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Spopola CasheroNetflix compra Warner Bros

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS