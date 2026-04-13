I Cesaroni-Il Ritorno: trama, numero puntate, dove vederlo, orari

I Cesaroni-Il ritorno: la trama e dove eravamo rimasti

La vita è andata avanti alla Garbatella e la famiglia Cesaroni oggi è più grande e movimentata che mai. Accanto a Giulio ci sono sempre i figli Rudi, Mimmo e Marco, ora produttore musicale e alle prese con una nuova relazione con Virginia. Con loro anche il piccolo Adriano e Marta, la figlia avuta da Eva e arrivata direttamente da New York. Non mancano gli amici storici, come Stefania e Walter Masetti, sempre pronti a dare una mano...o a complicare le cose! Se da un lato l’amore e i legami restano forti, dall’altro non mancano i problemi: la storica bottiglieria di famiglia è in crisi e rischia di finire all’asta. E dietro tutto questo potrebbe esserci lo zampino del fratello di Giulio, Augusto. A dare una scossa arrivano anche nuovi personaggi: Carlo, interpretato da Ricky Memphis, consuocero fuori dagli schemi, e Livia, la stravagante Lucia Ocone, pronta a salvare la situazione. E spazio anche a nuove storie, come quella di Olmo, ragazzo neurodivergente, e di sua madre Ines, destinata a intrecciarsi con la vita di Mimmo. A rendere tutto ancora più frizzante ci pensano due super ospiti: Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, che interpretano se stessi. Bonolis farà irruzione nella bottiglieria accanto a Giulio, mentre Rovazzi entrerà nel mondo musicale di Marco, regalando momenti pop e contemporanei.

I Cesaroni-Il ritorno, quante puntate sono e dove vederlo in tv e in streaming

Dodici gli episodi previsti della nuova stagione de I Cesaroni, per un totale di sei puntate. A partire da lunedì 13 aprile, in prima serata su Canale 5. L'orario di inizio è dopo le 21.30, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna. In streaming è possibile rivedere I Cesaroni su Mediaset Infinity.

I Cesaroni-Il ritorno, le location della nuova stagione

I Cesaroni-Il ritorno non tradisce la sua anima: è ancora una commedia familiare fatta di risate, litigi, abbracci e imperfezioni. Tra separazioni, nuovi inizi e convivenze da reinventare, la serie racconta la famiglia di oggi con leggerezza e verità. Sullo sfondo, una Roma viva e autentica, con la Garbatella ancora protagonista. E sì, torna anche la sigla storica: quella che tutti abbiamo cantato almeno una volta. Le riprese si sono svolte principalmente nella Capitale (Garbatella e Pigneto), ma anche tra Fregene, Fiumicino e il lago di Martignano. Un lavoro imponente che ha coinvolto circa 1.500 figuranti e una troupe numerosissima. E sul set? Non sono mancati i “santini portafortuna” come “San Annamo” e “San Ceppamo”, ormai veri e propri simboli della serie. Tra nostalgia e nuove storie, I Cesaroni tornano con lo stesso spirito di sempre: farci ridere, emozionare e, soprattutto, sentire a casa. Perché certe famiglie, anche quando cambiano, restano sempre le stesse.