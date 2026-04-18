Cosa guardare su Netflix: la docu-serie su Ronaldinho in 3 episodi

Il sorriso inconfondibile, le magie in campo e una carriera che ha segnato un’epoca: Ronaldinho torna protagonista, questa volta su Netflix . La nuova docu-serie dedicata all’ex fuoriclasse brasiliano è già tra i titoli più visti del momento e si sta imponendo come una delle scelte più amate dagli appassionati di calcio e non solo. Divisa in tre capitoli , la produzione racconta l’intera parabola sportiva e umana dell’ex numero 10, considerato uno dei talenti più puri della sua generazione. Dai primi passi in Brasile fino all’esplosione internazionale, il documentario ripercorre l’ascesa di un campione capace di cambiare il volto del calcio con il suo stile unico. Dai successi nei grandi club europei fino alle imprese con la nazionale brasiliana, ogni episodio restituisce il ritratto di un giocatore capace di trasformare ogni partita in spettacolo puro.

Ronaldinho conquista Netflix, la docu-serie è già tra le più viste

La serie su Ronaldinho riporta alla luce alcuni dei momenti più iconici della carriera del giocatore: dribbling impossibili, assist geniali, gol memorabili e trofei che hanno scritto la storia del calcio mondiale. Il suo passaggio al Barcelona, il Pallone d’Oro e la consacrazione con il Brasile vengono raccontati attraverso immagini d’archivio e testimonianze esclusive, capaci di restituire tutta la grandezza del personaggio. Tra gli interventi più attesi c’è anche quello di Leo Messi, che offre uno sguardo privilegiato sull’impatto che Ronaldinho ha avuto dentro e fuori dal campo. Non solo compagno di squadra, ma anche figura decisiva nella crescita della Pulce nei suoi primi anni in Spagna. Il documentario mostra come Ronaldinho non sia stato soltanto un campione, ma un simbolo capace di lasciare un’eredità tecnica ed emotiva ancora oggi fortissima.

Perché guardare su Netflix la serie su Ronaldinho

Ma la serie non si limita ai successi e alle standing ovation. La produzione affronta anche i momenti più delicati della vita privata dell’ex campione, oggi 46enne, mostrando il lato più fragile e controverso della sua storia. Uno dei passaggi più forti riguarda l’arresto in Paraguay, episodio che fece il giro del mondo e che segnò profondamente la sua immagine pubblica. Un evento che rappresentò una vera svolta, lontanissima dalle luci degli stadi e dalle ovazioni dei tifosi. È proprio questo approccio più intimo a rendere la miniserie particolarmente coinvolgente: non solo il fuoriclasse, ma anche l’uomo dietro il mito. Tra cadute, difficoltà personali e momenti di crisi, emerge un ritratto completo di una figura tanto amata quanto discussa. Per chi ama il calcio e le grandi storie vere, questa docu-serie si conferma una visione perfetta: intensa, veloce e ideale per una maratona nel weekend. Ronaldinho, ancora una volta, riesce a prendersi la scena.